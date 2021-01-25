Bir sosyal medya fenomeni, Bursa'da konaklama yaptığı oteli eleştirdi. Bu eleştiriler karşısında cevap hakkını kullanan otel yönetimi, fenomenin ödeme yapmak istemediğini söyledi. İddialar silsilesi, sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bir sektör haline gelen sosyal medya fenomenliği, hayatımıza onlarca isim soktu. Bu isimlerden bir tanesi de daha çok "pukfashion" olarak bilinen Buket Güler. Daha çok moda ile ilgili olan fenomen, gittiği yerlerin de reklamlarını yapmayı ihmal etmiyor. Ancak pukfashion bu kez, Bursa'da garip bir iddialar zincirinin parçası oldu.

Buket Güler, kış tatili için Bursa Uludağ'da hizmet vermekte olan bir otele gitti. Dün de yaptığı kış tatili ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan internet fenomeni, söz konusu otelden memnun kalmadığını, işletmenin müşteri memnuniyetine önem vermediğini söyledi. Bunun üzerine cevap hakkı doğan otel yönetimi, bu doğal hakkını kullandı. Ancak otel yönetiminin iddialarına göre olay bir karalama kampanyasından başka bir şey değildi.

"Diğer oteller benden para istemiyor. Siz benden para isteyemezsiniz"

Sosyal medya fenomeni, yaptığı açıklamalarda Uludağ'daki kayak pistlerinde sorun olduğunu ancak otelin de kalır yanı olmadığını ifade ediyor. Bu bağlamda yemeklere önem verilmediğini söyleyen Buket Güler, yaşadığı deneyimi de fiyasko olarak nitelendiriyor. Ancak otel yönetimine göre ise durum bambaşka. İddialara göre sosyal medya fenomeni, çıkış yapacağı gün ödeme yapmak istemeyip, başka otellerin kendisinden ücret almadığını ifade ederek haliyle bu otelin de para isteme gibi bir hakkının olmadığını söylemiş.

İşte otel yönetiminin yaptığı açıklama

Otel yönetiminin iddialarına göre sosyal medya fenomeni, otel ücretini ödemek istemediği gibi bunu da bir alışkanlık haline getirmişti. Güler'in daha önce de benzer tavırlar içine girdiğini beyan eden yetkililer, konuyla ilgili olarak yasal temsilcilerine bilgi verdiklerini ve yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ancak yaşanan olaylar, bu kadarla da son bulmadı. Sosyal medya fenomeni, bu suçlamaları reddetti.

Pukfashion tarafından yapılan son açıklamalara göre söz konusu mesele, para ile ilgili değildi. Ödemeyi otele ulaşmadan önce seyahat acentesine yaptığını belirten sosyal medya fenomeni, yaptığı ödemenin dekontunun mevcut olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Takipçilerinden gördüğü desteği de dile getiren Buket Güler, takipçilerine teşekkür etti. Otel yönetiminin de bunun karşılığında bir açıklama yapması bekleniyor.