Herhangi bir resmi işlem yapılmaksızın, adeta 'ölü' fiyatına satılan hacizli araçlar son dönemde büyük sıkıntılar yaşanmasına sebep oluyor.

Alacaklılarıyla sorun yaşayan ve aracına haciz veya yakalama kararı konulan kişiler, son dönemde sosyal medyayı kötü emellerine alet ediyor. Tutarı 80 bin TL'yi bulan hacizli araçlar, 20 bin TL gibi inanılmaz bedellerle, hiçbir belge işlemi yapılmadan satılıyor.

Facebook, Instagram gibi siteler üzerinden gerçekleştirilen bu satışlarda, "Belgesiz araç, hemen al götür!" tarzında slogan cümleler kullanılıyor. Bu sayede araçlar bir anda satılabiliyor. Elbette akıllara şu soru geliyor: Hacizli araç satmak yasak mı? Hayır, değil. Araç hacizli olmasına rağmen noter üzerinden satılabilir. Ancak haciz işlemi devam eder de alacaklı borçlarını ödemezse, aracı satan kişinin elinden alınacaktır.

Eğer satın alan kişi aracın hacizli olduğunu biliyorsa, bu aşamada yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Alacaklı tarafın yakalama kararı çıkarmasının ardından, herhangi bir polis kontrol noktasında bu durum fark edilirse direkt olarak araca el koyuluyor ve otoparka çekiliyor. Bu tür vakalarda araç sahipleri ya düşük fiyatlarla aracı satmayı ya da parçalayarak satmayı tercih ediyorlar.