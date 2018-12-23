SpaceX, ABD'nin İlk Askeri Güvenlik Uydusunu Uzaya Gönderdi

SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri için, 500 milyon dolar değerindeki askeri uyduyu uzaya gönderdi.

SpaceX, Falcon 9 roketiyle uzaya yeni uydular taşımaya devam ediyor. Son olarak da ABD Hava Kuvvetleri için 500 milyon dolar değerinde bir uydu uzaya gönderildi. Bu uydu aynı zamanda ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu olma özelliğini taşıyor.

SpaceX için de bir ilk olan bu fırlatma, şirketin askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roketi ilk fırlatışı. Son zamanlarda projelerinde ve fırlatmalarında sık sık aksaklık yaşayan SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri için GPS III (Küresel Konumlama Sistemi) uydusu taşıma görevini de bir haftalık bir aksamayla gerçekleştirebildi.

ABD'nin uzay çalışmaları ve uzayda askeri güvenlik konularının hayli gündemde olduğu şu günlerde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 'ulusal güvenlik' amacıyla bir uydu gönderilmesi de ABD'nin gelecekte bu anlamda atacağı adımları daha da ilgi çekici hale getiriyor.