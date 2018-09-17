SpaceX, Ay'a Gidecek Yolcuyu Açıklamak Üzere

Sürekli fırlatma tarihi değişmesiyle gündeme gelen SpaceX'in Ay gezisine gidecek şanslı kişinin kim olduğu, yakında açıklığa kavuşacak.

SpaceX, Avrupalı bir şirketin SES12 adındaki uydusunun fırlatılışını Pazartesi gününe kadar ertelemişti. Perşembe günü ise saat 10 civarında; 'Cuma sabahı ek fırlatıcılar deneneceği için fırlatmanın erteleneceğini' tweetlemişlerdi. Bol bol tarih ertelemeleriyle gündeme gelen SpaceX, şimdi ise daha önce yine ertelemiş olduğu Ay gezisine gidecek yolcuyu, Pazartesi günü California Hawthorne'daki SpaceX binasında yapılacak bir toplantıda açıklayacak.

Geçen hafta girişimci Elon Musk'ın çılgın şirketi SpaceX, bu kişinin BFR adındaki, yapımı hala bitmemiş bir roketin içinde geziyi tamamlayacağını açıklamıştı. Aynı zamanda Pazartesi günü yapılacak toplantıda SpaceX, bu kişinin neden seçildiğini de açıklayacak.

Tarihi kesin olarak bilinmese de uçuş, Kasım 2019'da gerçekleştirilecek gibi gözüküyor. Dünya'dan Ay'a olan ortalama uzaklık 382.500 kilometre ve 1972'deki Apollo görevinden beri kimse orada bulunmadı.