SpaceX'in Bugünkü Starlink Uydu Fırlatma Görevi İptal Oldu

SpaceX, bugün Dünya'nın yörüngesinde bulunan 700'den fazla Starlink uydusuna 60 tane daha göndermek için hazırlanmıştı. Ancak planlanan bu fırlatma işlemi, kötü hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, bugün 60 Starlink uydusunu daha Dünya'nın yakın yörüngesine fırlatmak için hazırlanmıştı. Falcon 9 roketi, NASA'nın Kennedy Space Center'da (Kennedy Uzay Merkezi) bulunan Launch Complex 39A'dan (39A Fırlatma Kompleksi) kalkış gerçekleştirilecekti.

Ancak bu fırlatma işlemi ne yazık ki gerçekleştirilemedi. YouTube'dan da canlı olarak yayınlanan fırlatma, kötü hava koşulları sebebiyle ertelendi. Şu an için ertelenen bu fırlatmanın tekrar gerçekleştirileceği tarih ise belli değil.

60 Starlink uydusunun fırlatılması iptal edildi

(Fırlatmanın iptal olduğu anı videonun 11.17 dakikasından itibaren izleyebilirsiniz)

SpaceX, şu ana kadar Starlink projesi kapsamında Dünya'nın yörüngesine 700'den fazla uydu gönderdi. Dünya'nın yörüngesine gönderilen bu uydulardan 650 kadarı aktif olarak çalışıyor ve Dünya'daki bazı bölgelere internet erişimi sağlıyor. Kötü hava koşulları sebebiyle iptal edilen bu fırlatma görevi, şirketin şu ana kadar yaptığı 13., bu ay içerisindeki 2. fırlatma göreviydi.

Şirketin uydudan internet sağladığı Starlink servisi, bazı SpaceX mühendisleri ve Elon Musk'ın kendisi tarafından bir süredir test ediliyor. Daha geniş ölçekli bir test aşaması ise bu sene içerisinde gerçekleştirilecek. Beta testlerine seçilen kullanıcılar, internete erişmek için küçük bir terminal kullanacak.

Peki, SpaceX'in Starlink servisinde daha geniş ölçekli, kullanımlar ne zaman başlayacak? Şirket, ABD ve komşusu Kanada'da temel internet servislerini bu senenin sonunda sağlamayı planlıyor. Bunun, küresel ölçekte ise 2021 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. SpaceX, toplamda 40 binden fazla uydu göndermeyi planlıyor.