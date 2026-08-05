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SpaceX, İlk Kez Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Gelirler %90 Arttı!

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Halka arz olan SpaceX, ilk kez kazanç verilerini yayımladı. Şirketin gelirlerin geçen yıla kıyasla %90 civarı arttı.

SpaceX, İlk Kez Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Gelirler %90 Arttı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz aylarda tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirerek özel şirket olmaktan çıkmıştı. Şimdi ise bu kapsamda ilk kez şirketin mali kazanç raporu yayımladı.

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Rapor, firma uzay şirketi olsa da yapay zekâ alanındaki faaliyetlerinin önemini gözler önüne seriyor. Firma, beklentileri aşarak Nisan-Haziran 2026 döneminde 7,8 milyar dolarlık gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemindeki 4,1 milyar dolara göre %90 civarı artış var.

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SpaceX, İlk Kez Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Gelirler %90 Arttı!
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Yapay zekâ gelirleri artsa da şirket para kaybetmeye devam ediyor

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Şirketin yapay zekâ gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç kattan fazla büyüyerek 2,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu büyümenin en büyük sebebi ise SpaceX'in diğer yapay zekâ şirketlerine bilgi işlem kapasitesi sağlamak üzere yaptığı anlaşmalar oldu. Mayıs ayında Anthropic ve Haziran ayında Google ile anlaşmalar yapmıştı. Firmanın gelirlerinin çoğunun uzay operasyonlarından değil, yapay zekâ ve Starlink birimlerinden geldiğini belirtmek gerek. Öyle ki son 3 ayda şirketin uzay bölümü 962 milyon dolar gelir elde etmiş. Starlink ise 4,2 milyar dolar.

Bu hamleler, SpaceX'i pazardaki yeni nesil bulut firmalarıyla doğrudan rekabet eder bir konuma getirdi. Ancak yapay zekâ pazarındaki varlığı büyütmek ve bu altyapıyı kurmak ciddi miktarda kaynağa ihtiyaç duyuruyor. Şirketin sermaye harcamaları 18,37 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Yapay zekâ birimi, bu yüksek maliyetler nedeniyle söz konusu çeyrekte 1,5 milyar dolar zarar etti; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre hafif bir düşüşe tekabül ediyor.

Yani SpaceX’in hâlâ para kaybeden bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kayıplar her çeyrekte daha da düşüyor. Örneğin geride bıraktığımız çeyrekte kayıplar 143 milyon dolara kadar gerilemiş.

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