SpaceX, Mars'ta Gelişmiş Bir Şehir Kurmayı Planlıyor

Mars'a birkaç yıl içerisinde insanlı uzay aracı yollamayı planlayan SpaceX, astronotların uzayda nasıl kalmaya devam edeceğini anlattı. Mühendis Woobster, Mars'ta gelişmiş bir şehir kurmayı planladıklarını açıkladı.

SpaceX ve kurucusu Elon Musk, şirketin birkaç yıl içinde Mars'ta bir şehir kurma konusundaki cesur planlarını kamuoyuna açıkladı. Mars’ın en büyük geliştirme mühendisi Paul Wooster, SpaceX’in Mars’a göndereceği ilk insanların gelecekte nasıl yaşayacağına dair bilgiler verdi. Proje, bu zamana kadar yapılmış en detaylı ve kapsamlı Mars projesi.

SpaceX, 2022 yılında Mars’a insansız, robotik bir görev uçuşu yapmayı; ardından birkaç yıl sonra kırmızı gezegene ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor. Plana göre robotlar önceden gönderilecek ve insanlara uygun habitatı oluşturmaya çalışacaklar. Tabii bunu başarıp başaramayacakları belirsiz. Eğer başaramazlarsa tüm insan gönderme projesi de iptal olabilir.

Mars planı ile ilgili konuşan Wooster, Musk’ın daha önceki açıklamalarını yineledi ve ilk Mars görevine muhtemelen SpaceX BFR uzay aracının çıkacağını duyurdu. Wooster, BFR ile yollanacak insanların büyük olasılıkla başlangıçta uzay aracında yaşayacağını; yerleşim, iniş pistleri ve diğer altyapıları bu süreçte inşa edeceklerini söylüyor.

SpaceX kurucusu Musk, Mars planını ilk olarak 2016 yılında Meksika Uluslararası Uzay Kongresi'nde sundu ve bir yıl sonra aynı yıllık toplantıda bir güncelleme yaptı. Musk açıklamalarında hep uzay aracının Mars’a çıkmasına değinmiş; orada devam ettirilmesi planlanan yaşam konusuna çok değinmemişti. Wooster, bunun bir tık ötesine giderek asıl merak edilen kısma değindi ve amaçlarının tam teşekküllü bir şehir kurmak olduğunu açıkladı. Wooster’a göre Mars hedefini başarılı kılmanın formülü ise planlanan uzay aracının muazzam kapasitesinde yatıyor.