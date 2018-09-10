SpaceX, Telstar İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı

SpaceX, Telstar 18 Vantage iletişim uydusunu bugün (9 Eylül) Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

SpaceX, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Moğolistan ve bölgedeki diğer ülkelere geniş bant iletişim hizmetleri sağlayacak olan Telstar 18 Vantage'i uzaya fırlattı. Fırlatmayı YouTube üzerinden canlı olarak yayınlayan SpaceX, fırlatmanın ardından da roketi Falcon 9'u Atlantik Okyanusu'ndaki insansız gemi platformuna indirmeyi başardı.

Telstar 18 Vantage, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Falcon 9 ile fırlatıldı. Fırlatılışın ardından 32 dakika içerisinde yörünge konumuna yerleşen uyduyu uzaya fırlatan roket ise fırlatmadan 8 dakika sonra SpaceX'in Atlantik Okyanusu'ndaki üssüne iniş yaptı.

Telstar 18 Vantage, Telesat'ın Telstar 18 uydusunun yerine geçecek ve uydu kapasitesini genişletecek. Uydu, aynı zamanda şimdiye kadar fırlatılmış en hafif ikinci TV uydusu. Ağırlığı ise 7,060 kilogram. Bu ağırlık en hafif uydu olan Telstar 19V'dan yalnızca 15 kg daha fazla. Uydu, Kaliforniya merkezli havacılık şirketi SSL tarafından üretildi ve 15 sene boyunca görevine devam edebilecek şekilde tasarlandı.