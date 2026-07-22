Spider-Man: Brand New Day'in Son Fragmanı Yayımlandı! [Video]

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Spider-Man: Brand New Day filminin son fragmanı yayımlandı.

Dünya tarihinin en çok sevilen süper kahramanı Örümcek Adam, nihayet beyaz perdeye geri dönüyor. Bu ayın sonunda 5 yıllık bekleyişin ardından yeni Spider-Man filmi Brand New Day’in çıktığını göreceğiz. Şimdi ise bu büyük filmle ilgili heyecanı daha da artıran bir gelişme yaşandı.

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Sony ve Marvel, Spider-Man: Brand New Day filminin son fragmanını resmen bizlerle buluştu. Fragman, Peter Parker’ın tamamen farklı bir yaşam yaşadığı yeni filmde bizi nelerin beklediğine yeni bir bakış atmamızı sağlıyor.

Spider-Man: Brand New Day son fragmanı

Brand New Day filmi, bizi 2021 yılında çıkan No Way Home filminin 4 yıl sonrasına götürecek ve Peter Parker’ın yeni hayatının içine sokacak. Eğer No Way Home’un sonunu hatırlarsanız o filmde herkesin Peter Parker’ın varlığını unuttuğunu görmüştük. Parker, yeni hayatını Spider-Man olarak tamamen New York’u korumaya adamış durumda.

Orijinal filmlerden bildiğimiz organik ağı bu filmde göreceğiz. Bunun yanı sıra Mark Ruffalo’nun Hulk karakteri, Jon Bernthal’ın Punisher karakteri de yeni Spider-Man filminde önemli rollere sahip olacak. Sadie Sink’in ise hâlâ açıklanmayan gizemli bir rolü olacak.

Spider-Man’e yine Tom Holland hayat veriyor. Zendaya ve Jacob Balatan’ın da yeniden Ned ve MJ rollerinde karşımıza çıktığını göreceğiz. Onlar dışında Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas ve Marvin Jones II gibi isimler de katılacak. Filmin yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton oturuyor. Vizyon tarihi ise 31 Temmuz 2026.