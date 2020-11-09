Spider-Man: Miles Morales'in Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Önümüzdeki perşembe günü piyasaya sürülecek süper kahraman oyunu Spider-Man: Miles Morales'ten yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsolları için erişilebilir olacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ülkemizde piyasaya sürülecek. Oyuncularla buluşmasına artık çok az bir zaman kalan konsol, geriye dönük uyumlu oyunların yanı sıra birçok yeni çıkış oyununu da beraberinde getirecek.

Geliştiriciliğini Insomniac Games'in üstlendiği macera oyunu Spider-Man: Miles Morales de PlayStation 5 ile birlikte çıkışını gerçekleştirecek oyunlardan biri. 2018 yılında geliştirilen Marvel's Spider-Man oyununun devamı niteliğinde olacak Spider-Man: Miles Morales, yayınlanan çıkış videosuyla birlikte kendini gösterdi.

Spider-Man: Miles Morales I Tanıtım Videosu I PS5, PS4

Yaklaşık iki dakika uzunluğunda olan sinematik fragman, yeni Spider-Man oyununda bizleri nelerin beklediğine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor. Merakla beklenen oyunun hikâyesi ise PlayStation web sitesinde şu şekilde anlatılıyor:

"Marvel'ın Spider-Man evrenindeki son macerasında genç Miles Morales, bir yandan yeni evine ayak uydurmaya, bir yandan da yeni Spider-Man olmak için ustası Peter Parker'ın izinden gitmeye çalışır.

Ancak şiddetli bir güç onun yeni evini yok etmekle tehdit ettiğinde, hevesli kahramanımız, büyük gücün büyük sorumluluk gerektirdiğini fark eder. Marvel'ın tüm New York şehrini kurtarmak için Miles, Spider-Man rolünü sahiplenmelidir."

PlayStation konsollarının sevilen serilerinden Spider-Man'in son oyunu Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım tarihinde PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olarak piyasaya sürülecek ve PlayStation 4 kullanıcılarına da sunulacak.

Spider-Man: Miles Morales, şu anda PlayStation Store'da hem PS5 hem de PS4 konsolları için 459 TL'lik etiket fiyatıyla ön sipariş edilebiliyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.