Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in sistem gereksinimleri belli oldu. Oyun, çok da üstün bir sistem gerektirmeyecek ve 5-6 yıllık orta seviye bilgisayarlarda bile çalıştırılabilecek.

PlayStation özel oyunu olarak çıkış yapan Marvel’s Spider-Man Remastered, Sony’nin PC’ye yoğunlaşmaya başlamasıyla birlikte geçtiğimiz ay bilgisayar oyuncuları için de yayınlanmıştı. Üstelik oyun, PC için optimize edilmiş, ışın izleme, DLSS ve DLAA teknoloji destekleriyle birlikte çıkış yapmıştı.

Oyuncular henüz Spider-Man’in tadını almaya devam ederken ise geçtiğimiz günlerde büyük bir duyuru daha geldi. Sony, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in PC tarihini 'kısmen' duyurdu. Bugün ise duyurunun ardından merakla beklenen sistem gereksinimleri açıklandı.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim sistemi Windows 10 64-bit sürüm 1909 İşlemci Intel Core i3-4160 3.6 GHz ya da AMD eşdeğeri RAM 8 GB Ekran kartı NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470 DirectX Sürüm 12 Depolama alanı 75 GB

Önerilen

İşletim sistemi Windows 10 64-bit sürüm 1909 İşlemci Intel Core i5-4670 3,4 Ghz ya da AMD Ryzen 5 1600 3,2 Ghz RAM 8 GB Ekran kartı NVIDIA GTX 1060 6GB ya da AMD Radeon RX 580 8GB DirectX Sürüm 12 Depolama alanı 75 GB (SSD)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ne zaman çıkıyor?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’in çıkış tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Sony, oyunun PC’ye gelişini yalnızca ‘Sonbahar 2022’ olarak duyurdu. Yani oyun, önümüzdeki 3 ay içinde PC için çıkış yapacak.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales konusu ne?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ilk oyundan sonra yaşanan olayları konu alacak. Fakat oyunda Peter Parker değil, ilk oyunda da tanıştığımız Miles Morales olacağız. New York şehri, bu kez dolandırıcı bir enerji şirketi ile yüksek teknolojili bir suç ordusu arasında yaşanan savaştan muzdarip olacak.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PC fragmanı: