Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), kripto para dünyası ile popüler bir yatırım aracı haline gelen ICO’lar hakkında yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Yapıları gereğince yasal olarak denetim altına alınamayan ICO’lar dikkatsiz yatırımcıları mağdur edebilir.

Kripto para dünyasında yatırım yapılmaya müsait tek araç, popüler olan ve borsalarda işlem gören kripto para birimleri değildir. Piyasaya girmek isteyen, bunun için de yatırıma ve adını duyurmaya ihtiyaç duyan kripto para projeleri, potansiyel yatırımcıların dikkatlerini çekmek için ICO’ları kullanırlar.

Açılımı Initial Coin Offering olan ICO, bir şirketin yatırım toplamak için kullandığı, kripto paralardan bağımsız bir yöntem de olabilir. Yapısı gereği SPK tarafından denetim altına alınamayan bu ICO’lar, kötü niyetli bazı organizasyonlar tarafından da lanse edilebilir. Bu durumda yatırımcı, yakında değerlenmesini beklediği bir ICO’ya yatırım yaptığını düşünürken yatırımından olabilir.

ICO yatırımcılığı yapmanın oldukça zorlu olduğunu bilen SPK, bu konuda kripto para yatırımcılarına uyarılarda bulundu. Temel olarak Bitcoin ve diğer güvenilir kripto paraların yükselişini kaçıran yatırımcıların, bu hevesle ICO’lara yatırım yapması milyonlarca dolar kayba neden oluyor.

ICO’ların yüksek riskli ve spekülatif birer yatırım aracı olduklarına dikkat çeken SPK’nın uyarıları şu şekilde:

ICO’ların birçoğu yapısı itibariyle düzenleyici kurumların yetki ve görev alanı dışında kalıyor. Dolayısıyla, herhangi bir düzenleme ve gözetime tabi olmuyor.

Kripto paralara benzer şekilde, satın alınan tokenların değerlerinde de aşırı kararsızlık görülebiliyor.

Toplanan paralar belirtilen amaçlarla kullanılmayabilir.

Satıcılar tarafından sağlanan dokümanlarda eksik ve yanıltıcı bilgiler olabilir.

Bu tarz uygulamalarla fon toplanan projelerin çoğunluğu erken aşama projeler olduğu için projenin başarısız olması ve yapılan yatırımın tamamının kaybedilmesi söz konusu olabilir.

Ayrıca SPK, Crownfunding (Kitlesel Fonlama) olarak bilinin bir diğer yatırım türünü, Türkiye’de kontrol altına almak adına çalışmalar yürüttüğünü de dile getirdi. Bu yatırım türü, uluslararası finans dünyasında, Kickstarter gibi siteler sayesinde popülerleşti. Yine ICO’lar gibi bu dünyada temkinli olmak gereken durumlarla karşılaşılabiliyor.

SPK’nın yaptığı uyarılara ek olarak, bizi takip eden kripto para yatırımcılarına, yatırım işlemlerini anlık heyecanlardan uzak bir şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğini hatırlatalım. Günümüzde küresel piyasada yer alma vaadiyle başlayan çoğu ICO projesi batıyor.