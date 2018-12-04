2018 Yılında Spotify'da Türkiye'nin En Çok Dinlenenleri

Spotify, bu yılın en çok dinlenenlerini açıkladı. Resmi verilere göre bu yıl Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Ezhel oldu. Ünlü rapçinin en çok dinlenen şarkıları da domine ettiğini görüyoruz. Bunun dışında özellikle en çok dinlenen sanatçılar kategorisinde 3 rapçinin yer alması dikkat çekiyor.
Dilerseniz vakit kaybetmeden listelere göz atalım.
Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:
1. Ezhel
2. Sezen Aksu
3. Yüzyüzeyken Konuşuruz
4. Teoman
5. Sagopa Kajmer
Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçılar:
1. Ezhel
2. Teoman
3. Sagopa Kajmer
4. Gazapizm
5. Mabel Matiz
Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
1. Sezen Aksu
2. Dua Lipa
3. Sia
4. Sıla
5. Simge
Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
1. Geceler – Ezhel
2. Heyecanı Yok – Gazapizm
3. Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
4. İmkansızım – Ezhel
5. Elbet Bir Gün – Canbay & Wolker
Türkiye’de en çok dinlenen albümler:
1. Müptezhel –Ezhel
2. Dua Lipa – Dua Lipa
3. Maya – Mabel Matiz
4. An – Edis
5. Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz