2018 Yılında Spotify'da Türkiye'nin En Çok Dinlenenleri

Müzik severlerin adeta nabzını tutan bir platform halini alan Spotify, 2018 yılının resmi rakamlarını paylaştı.

Spotify, bu yılın en çok dinlenenlerini açıkladı. Resmi verilere göre bu yıl Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Ezhel oldu. Ünlü rapçinin en çok dinlenen şarkıları da domine ettiğini görüyoruz. Bunun dışında özellikle en çok dinlenen sanatçılar kategorisinde 3 rapçinin yer alması dikkat çekiyor.

Dilerseniz vakit kaybetmeden listelere göz atalım.

Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

1. Ezhel

2. Sezen Aksu

3. Yüzyüzeyken Konuşuruz

4. Teoman

5. Sagopa Kajmer

Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçılar:

1. Ezhel

2. Teoman

3. Sagopa Kajmer

4. Gazapizm

5. Mabel Matiz

Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

1. Sezen Aksu

2. Dua Lipa

3. Sia

4. Sıla

5. Simge

Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

1. Geceler – Ezhel

2. Heyecanı Yok – Gazapizm

3. Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki

4. İmkansızım – Ezhel

5. Elbet Bir Gün – Canbay & Wolker

Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

1. Müptezhel –Ezhel

2. Dua Lipa – Dua Lipa

3. Maya – Mabel Matiz

4. An – Edis

5. Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz