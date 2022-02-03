Spotify, 2021'in son çeyrek mali durum raporunu yayınladı. Şirket, son çeyrekte aktif kullanıcı sayısını da gelirlerini de artırdı. Ancak açıklanan rakamların yatırımcıyı memnun etmemesi, Spotify hisselerinde düşüşe yol açtı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, düzenlediği bir etkinlikte 2021'in son çeyreğine ilişkin mali raporunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, 3,25 milyar dolar para kazanıldığı, bunun 2,58 milyar dolarının premium abonelerden, 443 milyon dolarının ise reklam gelirlerinden sağlandığı ifade edildi. 3,25 milyar dolarlık gelir, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 16'lık büyüme anlamına geliyor.

Spotify, 2021'in son çeyreği için açıkladığı mali çeyrek raporunda kullanıcı sayısına da değindi. Şirketin açıklamalarında, aktif kullanıcı sayısının yıllık bazda yüzde 18 artarak 406 milyona ulaştığı ifade edildi. Spotify'a ödeme yapan kullanıcıların sayısı ise yüzde 16 artışla 180 milyonu aştı. Ancak bu istatistikler, özellikle de yatırımcıyı memnun etmedi. Zira Wall Street'in beklentisi, Premium abone sayısının 184 milyon civarında olmasıydı.

Zaten sallanan Spotify hisseleri, mali rapordan sonra çakıldı

*Spotify'ın saatlik hisse senedi grafiğini görüyorsunuz.

Spotify, bir süredir COVID-19 nedeniyle tartışmaların odağında. Dünyanın en popüler podcast yayınlarından "The Joe Rogan Experience"ta aşı karşıtlığı yapılması, Spotify ile özellikle de müzisyenleri karşı karşıya getirdi. Öte yandan; kullanıcılar da bu duruma tepki gösterdiler. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Spotify CEO'su Daniel Ek, konuyla ilgili yeni adımlar atılacağını açıkladı. Bu nedenden ötürü bir süredir sallantıda olan Spotify hisseleri, mali raporun yayınlanmasıyla sert bir düşüş yaşadı. Değer kaybı, yüzde 18'lere ulaştı.

CEO Daniel Ek, mali durum raporuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Rakamların fena olmadığından bahseden CEO, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. "Müzisyenler ve yayıncılar için en iyi yer olmak istiyoruz." diyen Daniel Ek, hedeflerinin 50 milyon müzisyen ve podcast yayıncısı olduğunu belirtti.