Son Dakika: Spotify'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Spotify kullanıcıları tarafından tarafından aktarılan bilgilere göre çevrimiçi müzik servisine erişim sorunu yaşanıyor. Henüz erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik yayın servisi Spotify, yeni bir erişim sorunu ile karşı karşıya. Başta Avrupa olmak üzere pek çok Spotify kullanıcısı, servise erişim sağlayamadığını raporluyor.

Avrupa ve Türkiye'deki bazı kullanıcıların yaşadıkları sorunları hem sosyal medyadan hem de Downdetector.com üzerinden bildirmeleriyle, kesintilerin detayları belli olmaya başladı.

Spotify'da sorun yaşanan bölgeler şu şekilde:

Twitter'da yaptığımız paylaşıma takipçilerimizden gelen yanıtlara göre kullanıcılar, mevcut sorun nedeniyle çalma listelerine erişemiyorlar. Bazı kullanıcılar ise uygulamayı açtıklarında yükleme ekranında takılı kaldıklarını ifade ediyorlar.

Spotify'daki sorunlara ilişkin gelişme yaşandıkça güncellenecektir...