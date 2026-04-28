Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Spotify'a Şimdi de Fitness İçerikleri Geldi!

Spotify, şimdi de Fitness özelliği ekledi. Artık kullanıcılar uygulama üzerinden spor ve egzersiz içeriklerine ulaşabilecek. Videolar da dahil.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Spotify, dünya çapında yüz milyonlarca abonesiyle en popüler müzik platformu konumundaydı. Bu yüzden de daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yenilikler getirdiğini görüyorduk. Öyle ki şirket, sunduğu özellikler sayesinde artık sadece bir müzik uygulaması olmaktan çıkıp âdeta sosyal medya uygulamasına dönüşmeye başlamıştı. Bugüne kadar, sesli kitaplar, videolar, podcast’ler gibi birçok yeniliğin geldiğini görmüştük.

Şimdi ise şirket, bunlara bir yenisini daha ekleyeceğini duyurdu. Dün yapılan resmî açıklamaya göre Spotify’da artık fitness içerikleri de görmeye başlayacağız. Evet, artık kendiniz spor yapmak istediğinizde Spotify’ı kullanabileceksiniz.

İçerikten Görseller

spof2
spof

spof2

Spotify’ın fitness içerikleri hem müzikler ve videoları içerecek. Yani spor yapmak istiyorsunuz, direkt Spotify üzerinden antrenman videoları izleyip yapabileceksiniz. Bu yeni içeriklere arama kısmına “Fitness” yazıp ulaşmak mümkün olacak. Mobil uygulama, web ve TV gibi tüm versiyonlardan erişilebilir bir özellik olacağı belirtilmiş.

Spotify’a eklenen fitness içerikleri birçok farklı popüler içerik üreticisinden gelecek. İlk başta yer alacak üreticiler arasında Yoga with Kassandra, Caitlin K’eli Yoga, Sweaty Studio, Chloe Ting, Pilates Body by Raven, Abi Mills Wellness, Sophiereidfit gibi ismlerin olduğu aktarıldı. Şirket, hem ücretsiz hem de Premium abonelerinin çok sayıda Fitness içeriğine erişebileceğini de ekledi. Bunun yanı sıra Peloton ile yapılan bir ortaklık sayesinde 1400’den fazla reklamsız egzersiz de Premium kullanıcılar tarafından erişime açılacak. Ancak bu egzersizler, sadece İngiilizce, İspanyolca ve Almanca olmak üzere sadece belli pazarlara açılmış durumda. Tüm dünyaya gelişi hakkında bilgi yok.

spof

Spotify, fitness içeriklere yatırım yapma kararının Premium abonelerinin yaklaşık %70'inin her ay düzenli olarak egzersiz yapması ve platformda 150 milyondan fazla fitness çalma listesi bulunması nedeniyle vermiş. Yani kullanıcıların bu konuya çok ilgili olduğunu ve böyle bir özellik eklemenin faydalı olacağını düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Spotify

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com