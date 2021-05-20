Spoitfy, yeni özelliği olan arama filtreleri özelliğini müzikseverlere duyurdu. Bu özellik sayesinde içeriklere ulaşmak daha kolay olacak.

Spotify sürekli olarak yeni eklenen özellikleri ile adından sıkça söz ettirir oldu. Spotify'ın yeni özelliği ise "Arama Filtreleri" adını verdiği özellik oldu.

Arama filtreleri özelliği, yaptığınız aramalarda istediğini daha kolay bulmanızı sağlayacak bir özellik. Spotify bu özelliği kullanıcılarının daha rahat aradıkları içeriklere ulaşması ve daha zengin aramalarla yeni içerikleri keşfedebilmesi için yaptığını belirtiyor.Halihazırda arama yaptığınızda sonuçlarda alt alta gösterilen sonuçlar bu sayede rahatça filtrelenebilecek.

Bu yeni özellik kullanıcılara neler sunuyor:

Spotify'ın sunduğu bu özellik sayesinde aradığınızın bir şarkı mı yoksa bir çalma listesi mi yoksa başka bir şey mi olduğunu çok rahat seçebileceksiniz. Uygulamadaki arama bölümünde bulunan arama çubuğunun hemen altına konumlandırılan bu filtreler kullanıcıların aradıkları içeriklere daha rahat erişmelerini sağlayacak. Bu filtreler; Popüler, Sanatçılar, Şarkılar, Çalma Listeleri, Albümler Podcastler, Bölümler ve Profiller şeklinde olacak. Bu şekilde kullanıcılar mümkün olan en kısa sürede istedikleri içeriklere ulaşacak.

Örnek vermek gerekirse, Spotify'da "Yemek" olarak arama yaptığınız seçtiğiniz filtrelere göre aşçılar veya aşçılık ile ilgili podcastlere yada o konuda ki çalma listelerinde daha hızlı ve kolay erişebileceksiniz. Spotify bunun çok büyük bir güncelleme olmadığını ancak aradığınız içerikleri biraz daha hızlı bulmanızı sağlayacağını hatta yeni içerikleri keşfetmenize yardımcı olacağını belirtti.

Spotify'ın yaptığı tek güncelleme bu da değil. Bu güncelleme ile birlikte bütün cihazlarda kullanımı kolaylaştırması için düğmelerin tasarımlarını elden geçirecek ve yabancı dillerdeki podcastlerin otomatik olarak çevirisinin yapılacağı özelliği de kullanıcıları ile buluşturacak.