Spotify Premium Nasıl İptal Edilir?

Spotify Premium üyeliğinizi artık kullanmak istemiyorsanız planınızın yenilenmesini durdurabilir ve hesabınızı ücretsiz sürümde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu içeriğimizde Spotify Premium iptal etme adımlarını, üyeliğin ne zaman sona ereceğini ve iptal seçeneği görünmediğinde neler yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Spotify Premium, reklamsız müzik dinleme ve çevrim dışı kullanım gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak aboneliğinizi artık kullanmıyorsanız veya ücretli plana ara vermek istiyorsanız hesabınızı tamamen kapatmadan Premium üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

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Spotify Premium iptal etme işlemi, üyeliği doğrudan Spotify üzerinden satın aldıysanız hesap sayfanızdan yapılabiliyor. İptal işleminin ardından hesabınız silinmiyor ve çalma listeleriniz kaybolmuyor. Üyeliğin nereden satın alındığı ise izlemeniz gereken adımları değiştirebilir.

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Spotify Premium nasıl iptal edilir?

Spotify Premium üyeliğini iptal etmek için hesabınızın plan yönetimi bölümüne ulaşmanız gerekiyor. Spotify'ın güncel sisteminde doğrudan şirket üzerinden satın alınan Premium planları hesap sayfasından yönetilebiliyor.

Spotify Premium iptal etmek için şu adımları uygulayın:

Spotify hesabınıza giriş yapın.

Hesap sayfanızı açın.

Mevcut planınızın gösterildiği bölüme girin.

Planını yönet seçeneğini bulun.

Planı iptal et seçeneğine dokunun.

İptal işlemiyle ilgili gösterilen adımları takip edin.

İptalin tamamlandığını belirten onay ekranına kadar ilerleyin.

Son aşamayı tamamlamanız önemli. Yalnızca plan sayfasını açmak veya farklı Premium seçeneklerini görüntülemek mevcut aboneliğinizi sonlandırmaz.

İşlemin başarılı olup olmadığını daha sonra hesap sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Burada hesabınızın Spotify Free'ye geçeceği tarih görünüyorsa iptal işlemi tamamlanmıştır. Hâlâ bir sonraki ödeme tarihi gösteriliyorsa iptal adımlarını yeniden kontrol etmeniz gerekebilir.

Spotify hesabınızı kapatmanız gerekmediğini de hatırlatalım. Premium iptali yalnızca ücretli planınızı sonlandırır.

Premium iptal edilince hemen kapanır mı?

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Spotify Premium'u iptal ettiğinizde ücretini ödediğiniz üyelik dönemi çoğu durumda anında sona ermez. Premium avantajlarından mevcut fatura döneminizin sonuna kadar yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Diyelim ki ödeme tarihiniz her ayın 25'i ve üyeliğinizi ayın 10'unda iptal ettiniz. Hesabınız hemen Spotify Free'ye geçmek yerine mevcut Premium döneminin sonuna kadar ücretli plan özelliklerini kullanmaya devam eder. Bir sonraki fatura tarihi geldiğinde yeni ödeme alınmaz ve hesap ücretsiz plana geçer.

Bu nedenle üyeliğinizi iptal ettikten sonra Spotify uygulamasını açtığınızda Premium'un hâlâ çalışması iptalin başarısız olduğu anlamına gelmeyebilir. Hesap sayfasındaki plan bilgilerinden Premium'un hangi tarihte sona ereceğini kontrol edebilirsiniz.

Ücretsiz deneme dönemlerinde ise durum farklı olabilir. Spotify'ın güncel politikasına göre sıfır ücretli ücretsiz deneme sırasında iptal edilen Premium, ücretsiz hizmete hemen dönebilir. Bu nedenle deneme kampanyası kullanıyorsanız iptal etmeden önce planınızın koşullarına bakın.

Premium'u iptal etmek geçmişte yaptığınız ödemenin otomatik olarak iade edileceği anlamına da gelmez. Standart iptal işleminde mevcut ücretli dönem kullanılır ve sonraki yenileme durdurulur.

Spotify Premium iptal seçeneği neden görünmüyor?

Hesap sayfanıza girdiğiniz hâlde Premium planını iptal etme seçeneğini bulamıyorsanız önce aboneliğin ücretini kimin tahsil ettiğine bakın. Spotify Premium her zaman doğrudan Spotify tarafından faturalandırılmayabilir.

Telefon veya internet sağlayıcısı gibi bir iş ortağı üzerinden Premium satın aldıysanız üyeliğiniz ilgili şirket tarafından yönetiliyor olabilir. Böyle bir durumda Spotify hesap sayfanızdaki Planını yönet ve ödeme bilgileri bölümünü kontrol edin. Aboneliğinizi yöneten şirket burada gösterilebilir.

İptal işlemini de üyeliği yöneten sağlayıcının sunduğu yöntemle tamamlamanız gerekebilir. Dolayısıyla Spotify hesabınızda iptal düğmesinin çıkmaması her zaman uygulamadaki bir hatadan kaynaklanmaz.

Hesap sayfanız Spotify Free kullandığınızı gösteriyor ancak banka veya kart hareketlerinizde Spotify ödemesi görüyorsanız başka bir hesabınızın Premium olması ihtimalini araştırın. Farklı e-posta adresleri veya giriş yöntemleriyle oluşturduğunuz eski bir Spotify hesabınız olabilir.

İptal yaptıktan sonra tekrar ücret alındığını düşünüyorsanız da plan bilgilerindeki tarihe bakın. İptal onayına ulaşmadan sayfadan ayrıldıysanız işlem tamamlanmamış olabilir. Hesabın ücretsiz plana geçeceği tarih görünüyorsa yeni yenilemenin durumu daha net anlaşılabilir.

Aile ve Duo üyeliği nasıl iptal edilir?

Spotify Premium Aile veya Duo kullanıyorsanız iptal işlemi hesabınızın plandaki rolüne göre değişiyor. Buradaki temel ayrım plan yöneticisi ve plan üyesi arasında.

Aile veya Duo planının yöneticisiyseniz Premium planının ödemesinden siz sorumlusunuz. Hesap sayfanızdaki plan yönetimi bölümünden iptal işlemini gerçekleştirdiğinizde planın yenilenmesi durdurulur. Premium avantajları mevcut ödeme döneminin ardından sona erer.

Plan yöneticisi değilseniz durum farklı. Bir Aile veya Duo planına üye olarak katıldıysanız kendi hesabınızı plandan çıkarabilirsiniz ancak bu işlem tüm Aile veya Duo aboneliğini iptal etmez. Planın ödemesini yöneticinin hesabı üzerinden sürdüren diğer kullanıcılar etkilenmeden devam edebilir.

Ödeme yönteminin değiştirilmesi veya planın tamamen sonlandırılması gerekiyorsa plan yöneticisinin işlem yapması gerekir. Bu nedenle ortak kullanılan Premium planlarda iptal işlemine başlamadan önce hesabınızın yönetici mi yoksa üye mi olduğunu kontrol edin.

Aile veya Duo'dan ayrıldığınızda Spotify hesabınızın kendisi silinmez. Ücretli planla bağlantınız sona erdiğinde hesabınızı Spotify'ın ücretsiz sürümünde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Premium'u iptal edince çalma listeleri silinir mi?

Spotify Premium iptal etmek, Spotify hesabını silmekle aynı işlem değil. Ücretli plan sona erdiğinde hesabınız Spotify Free'ye geçer ancak oluşturduğunuz çalma listeleri ve kaydettiğiniz müzikler hesabınızda kalır.

Premium'a özel kullanım avantajları ise sona erer. Ücretsiz plana geçtikten sonra Spotify'ı o planın sunduğu koşullarla kullanmaya devam edersiniz. Daha sonra yeniden Premium satın almaya karar verirseniz aynı Spotify hesabınız üzerinden ücretli plana geçebilirsiniz.

Spotify hesabınızı ve hesabınıza bağlı verileri tamamen silmek istiyorsanız Premium iptal menüsü bunun için kullanılmaz. Hesap kapatma ve veri silme işlemi Spotify'da ayrı bir süreç olarak yürütülüyor. Dolayısıyla amacınız yalnızca aylık Premium ödemesini durdurmaksa hesabınızı silmenize gerek yok.

İptal sonrasında kontrol etmeniz gereken en net bilgi hesap sayfasındaki plan durumu. Burada ücretsiz plana geçiş tarihi görünüyorsa Premium döneminiz o tarihe kadar devam eder. Böylece son güne kadar ücretini ödediğiniz özelliklerden yararlanabilir, ardından aynı hesap ve çalma listeleriyle Spotify Free'ye geçebilirsiniz.