Spotify, geçtiğimiz perşembe günü güncellediği topluluk kurallarıyla oldukça enteresan bir karara imza attı.

Her ne kadar bazı şirketler ve internet siteleri için gelir kapısını kilitliyor olsa da Adblock hayatın gerçeği. Birçoğumuz internette saçma sapan reklamlara ve pop-uplara maruz kalmamak için bu tip reklam engelleyicileri kullanmayı tercih ediyoruz.

Ancak yeni dönemde, Spotify'da Adblock ve benzeri reklam engelleyici uygulamalar kullanmak başınızı çok ağrıtabilir. Perşembe günü güncellenen topluluk kuralları ve sonrasında gönderilen e-mail'e göre, 1 Mart'tan sonra Spotify kullanırken Ablock'u açık bırakırsanız ve Spotify bunu fark ederse hesabınız sonsuza kadar banlanabilir.

Elbette bu alınan karara sadece Adblock değil, Spotify Admuter benzeri eklentiler de dahil. Kullanıcılar bu ve benzer eklentileri, çalan reklamları duymamak için kullanabiliyor. Açıkçası Spotify gibi abone sayısı 100 milyona ulaşan bir platformun bu tür radikal bir karar alması şaşırtıcı. Ne kadar uygulanabilir olacağını da beraber göreceğiz.