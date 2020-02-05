Square Enix, Yeni Mobil Oyunu Dragon Quest Tact'i Duyurdu

Japonya merkezli video oyunu geliştirme şirketi Square Enix, merakla beklenen mobil oyunu Dragon Quest Tact'i iOS ve Android platformu için duyurdu. Henüz İngilizce sürümü olmayan oyun, 2020 yılı içinde sadece Japonya’daki kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Final Fantasy, Dragon Quest ve Kingdom Hearts gibi video oyunu serileri ile bilinen Square Enix, bir süredir üzerinde çalıştığı mobil oyunu Dragon Quest Tact'i iOS ve Android akıllı telefonlar için duyurdu.

Japon video oyun geliştiricisinin yeni mobil oyunu, bugüne kadar 78 milyondan fazla satan role-playing türündeki popüler yapımı Dragon Quest’i temel alıyor. Oyuncuların Dragon Quest serisinden tanıdık canavarları kontrol ederek savaştırdığı bir taktiksel rol yapma oyunu olan Dragon Quest Tact, sıra tabanlı savaş sistemini benimsiyor.

Oyunda üç boyutlu canavarlar, karelere ayrılmış bir haritanın üzerinde birbirleri ile savaşıyor. Aiming tarafından geliştirilen Dragon Quest Tact, bu yıl içinde Japonya’da piyasaya sürülecek. Ücretsiz olarak oynanabileceği açıklanan yapımın ABD ve Avrupa’daki kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil; ancak oyunun Japonya’da çıkışını gerçekleştirdikten çok kısa bir zaman sonra Batı pazarına yelken açacağını tahmin ediyoruz.

İlk kez 1986'da yayınlanan Dragon Quest video oyununun son halkası Dragon Quest XI, Temmuz 2017 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Armor Project tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan kült seri, 11 ana oyununun yanı sıra çok sayıda yan oyunu ile bugüne kadar 78 milyondan fazla kopya satmayı başardı.