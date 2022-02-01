Hint Kültüründe Sri Yantra Nedir, Ne İşe Yarar?

Hint kültürünün tanrılar, tanrıçalar, sözler ve semboller üzerine kurulmuş ilginç bir inanç sistemi var. Bu sistemde en kutsal kabul edilen sembol ise Sri Yantra’dır. Saf enerjinin kaynağı olarak görülen ve ona bakanların hayallerine ulaşacağına inanılan Sri Yantra nedir, gelin yakından bakalım.

Hindistan’ın binlerce yıllık geçmişe sahip, son derece özel ve benzersiz bir kültürü var. Bu kültür kapsamında, Hintlilerin inanç sistemi de bize göre epey enteresan. Bu inanç sisteminde tanrılar, tanrıçalar, mantra adı verilen sözler ve yantra adı verilen semboller var. Belki binlercesi olan bu sembollerin anası olarak görülen Sri Yantra ise saf enerjinin kaynağı olduğu için son derece kutsal kabul ediliyor.

Sri Yantra sembolüne baktığımız zaman karşımıza aslında son derece basit geometrik şekiller çıkıyor. Ancak yantra ve mandala kültürüne bakınca zaten böyle olması gerektiğini görüyoruz. Sri Yantra’ya böyle büyük bir anlam yüklenmesinin nedeni ise sembolü oluşturan şekillerin evreni temsil ediyor olması. Gelin Sri Yantra nedir, inanışa göre ne işe yarar, meditasyolarda nasıl kullanılır yakından bakalım.

Sri Yantra nedir?

Sri Yantra, Hint inancında önemli bir yere sahip olan yantra isimli sembollerden en kutsalıdır ve sembollerin anası olarak kabul edilir. 'Shree Yantra' olarak da anılan bu sembolün adı, zenginlik aracı anlamına gelmektedir. İnanca göre Sri Yantra, tüm dileklerinizi yerine getirecek ve hayatınızı sonsuza kadar değiştirecek kadar büyük bir güce sahiptir.

Hint inancında Sri Yantra ne işe yarar?

Hint kültüründeki inanca göre, Sri Yantra kullanan bir kişi, daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşabilir. Sri Yantra’nın sahip olduğu güç ile kişi, hayatındaki sorunların üstesinden gelebilir ve tüm olumsuzluklardan uzaklaşabilir. Bu sembol kişiye, sınırlarının ve korkularının ötesine gitme gücü verir.

Sri Yantra şöyle çalışıyor; kutsal kabul edilen geometrik ve manyetik yapısı sayesinde evrenin ve gezegenlerin tüm enerjisini kendisinde topluyor. Bu enerji deposu daha sonra titreşim yayarak kendini kullanan kişi ile bu gücü paylaşıyor. Yani bu inanca göre, Sri Yantra sembolünün bulunduğu yere hem bu pozitif enerji yayılır hem de negatif enerji ortadan kalkar.

Sri Yantra, meditasyonlarda nasıl kullanılır?

Sri Yantra sembolünü kendiniz çizebilir ya da hazır çizilmiş bir versiyonunu kullanabilirsiniz. Bu sembolün kullanımı yoğun meditasyon gerektirir. Eğer daha önce hiç meditasyon yapmadıysanız konu hakkında uzmanlardan bilgi almanız gerekiyor. Çünkü Sri Yantra kullanımı epey zorlu olabilir.

Öncelikle Sri Yantra sembolünü karşınıza alıyor ve merkez noktasına odaklanıyorsunuz. Görüş açınızı biraz genişleterek orta kısmı da görmeye başlıyorsunuz. Biraz daha genişleterek tam yuvarlağı görüyor ve son olarak tüm şekli görmeye başlıyorsunuz. Adım adım, acele etmeden, sabırla yapılması gereken bir meditasyondur.

Sri Yantra ne anlama geliyor?

Gelelim Sri Yantra sembolünde bulunan geometrik şekillerin anlamına. Sri Yantra sembolünün merkez yani bindu noktası, evrenin kaynağını ifade ediyor. Yani tanrılar, tanrıçalar, insanlar ve aklınıza gelen - gelmeyen ne varsa enerjisini bu noktadan sağlıyor.

Merkezin çevresindeki orta kısımda 9 tane birbiriyle kesişen, farklı yönlere bakan ve farklı boyutlarda üçgen vardır. Bu üçgenler, evrenin eril ve dişil ilahi gücünü temsil eder. Yukarı bakan dört üçgen eril, aşağı bakan beş üçgen ise dişil güçtür. Tanrı ve tanrıçaları temsil ettiği de söylenir.

Son halkalarda bulunan iki sıra nilüfer yaprakları ise yaratılışı ve yaşam enerjisini temsil eder. İlk halkada bulunan nilüfer yapraklarının, gözle görülmeyen bir enerji olduğuna inanılır. En dış halka ise muhtemelen gözle görebildiğimiz yaratılışı ve enerjiyi göstermektedir.

Sri Yantra sembolünün dış sınırlarını belirleyen dışa dönük dört tane T şekli ise evrenin sınırlarını temsil ediyor. Bir açıdan da bu sınırlar bir portal görevi görür. Çünkü bu sınırlar içinde olanlar, bizim dünyamızdır. Bu sınırları aştığınız zaman ise bilinen gerçekliğin ötesine geçmiş ve yeni bir bilinç düzeyi keşfetmiş olursunuz.

Sri Yantra Hint kültürü için neden bu kadar önemli?

Hint kültürünün inanç sisteminde belki milyonlarca mantra, yantra, mandala vardır ve tüm bunların temsil ettiği önemli değerler vardır. Bu milyonlarca sembolün anlattığını tek başına anlatan sembol ise Sri Yantra’tır. Üstelik Sri Yantra tüm bu anlatılanları ahenk içinde göstermektedir. Yani inanca göre evrenin sonsuz uyumu, bu sembolde görülmektedir.

Sri Yantra Hint kültüründe inananlara varoluş sebebini, varoluş gücünü, varoluşu, varoluş sınırlarını ve ötesini göstermektedir. Bu nedenle, benzeri sembollere göre çok daha güçlü olduğuna ve evrenin tüm gücünü taşıyan saf bir enerji kaynağı olduğuna inanılıyor.

Hint kültürünün inanç sisteminde en kutsal sembol kabul edilen Sri Yantra nedir, ne işe yarar, meditasyonda nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sembol hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Sri Yantra hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.