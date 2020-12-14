Stanford’a Kabul Edilen Zeynep'in Sevinç Çığlıkları [Video]

İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı, dünyanın en iyi üniversitelerinden Standford’a kabul edildi. Kendisinin bu güzel haberi aldığı online görüşme sırasındaki sevinç çığlıkları, hafta sonunun en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Türkiye’de pek çok başarılı öğrenci var ve Zeynep Naz Avcı da bunlardan birisi. Yıllardır ABD’de bulunan ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Standford’u kazanma hayali kuran Zeynep, bu hedefine ulaşmayı başardı. Kendisinin kabul haberini aldığı sevinç çığlıkları ile dolu online görüşmenin kayıtları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim gören Zeynep Naz Avcı, “Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi’nden kabul almış bir Naz çizelim!" mesajı ile paylaştığı videonun ardından, Türkiye’nin her yerinden destek mesajları aldı. Zeynep’in görüntüleri diğer platformlardaki önemli sayfalar tarafından da alıntılandı.

Zeynep Naz Avcı’nın kabul haberini aldığı anlar:

Zeynep'e gelen destek mesajları: