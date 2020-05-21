Star Wars efsanesinin vizyona giriş sırasında göre ikinci, tarihi sıralamadaysa beşinci filmi olan İmparatorun Dönüşü kırkıncı yılını kutluyor. Bu kutlamaların bir parçası olarak yeni bir poster yayınlandı.

Star Wars serisinde pek çok kişi farklı filmleri diğerlerinden öne koyar. Bazı kişiler için Yeni Umut, bazıları için Jedi’ın Dönüşü, genç hayranlara göre Sith’in İntikamı serinin en iyi filmidir. Gizli Tehlike filmi dışında her film birinin en sevdiği film olsa da İmparatorun Dönüşü genel olarak en iyi Star Wars filmi olarak görülür.

Star Wars’un en önemli filmlerinden olan İmparatorun Dönüşü, 21 Mayıs 1980’de vizyona girmişti. Bugün efsanevi yapımın çıkışının 40. yıl dönümü. Lucasfilm de bu önemli tarihi kutlamak için yeni bir poster yayınladı.

Yeni poster sosyal medyada paylaşıldı:

Bu yılın başlarında Lucasfilm, yapımın müziklerinden sorumlu olan John Williams’ı ödüllendirmişti. Yeni posterse oldukça dikkat çekici ve Star Wars hayranlarının duvarlarına asmak için sabırsızlanacakları bir çalışma olmuş.

Aslında yapımla ilgili olarak bu hafta başından beri çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. George Lucas’ın son sahneye şahit olduğu anları ve filmin vizyona girişini yakın zamanda Star Wars'un internet sitesinde görmüştük. İlk film, 70 mm versiyonuyla 100’den fazla sinemada vizyona girmişti. Filmin 35 mm versiyonuysa 18 Haziran tarihine kadar gelmemişti. Film vizyona girdikten sonra filmin sonuna eklemeler yapılmıştı.

Star Wars serisi devam ediyor:

Star Wars yapımları son yıllarda artarak devam ediyor. Disney’in Lucasfilm’i satın almasının ardından bu yapımların sayısında artış göze çarpıyor. Geçmişte Star Wars evrenini oluşturan hikâyelerin, çizgi romanların, kitapların hepsi ayrı bir evrene koyuldu. Satın alma öncesinden sadece filmler ana hikâyeye dâhil ediliyor.

C3-P0 karakterine can veren Anthony Daniels, seride en sevdiği filmin İmparatorun Dönüşü olduğunu söylemişti. Star Wars evrenini seviyor musunuz? Sizin en sevdiğiniz film hangisi? Seriyi hangi sırayla izlemeyi tercih ediyorsunuz?