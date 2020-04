Çok uzak bir galaksideki Star Wars evreninde geçen The Clone Wars, yolculuğuna 2008 yılında başlamıştı. Hayranlarını uzun yıllar boyunca ekranlara kilitleyen The Clone Wars’ta artık yolculuğun sonuna gelindi. Yapımın son fragmanı paylaşıldı.

Sinema dünyasının en büyük markalarından bir tanesi hiç şüphesiz ki Star Wars’tur. George Lucas’ın yarattığı ve çok uzak bir galakside geçen maceralar, yıllar boyunca birçok insanı kendisine hayran bırakmayı başardı ve kemik bir hayran kitlesi oluşturdu. Tabii bu kadar büyük bir marka; sadece filmlerden değil kitaplar, çizgi romanlar ve dizileri de içerisinde barındırıyor. O dizilerin en popüleriyse The Clone Wars.

Star Wars evreninde geçen ve 2008 yılında başlayan Star Wars: The Clone Wars, uzun süren yolculuğunun sonuna geldi. 12 yıl önce başlayan dizi, hem kahramanlarının hem de kötü karakterlerinin kaderlerini değiştirecek bir savaşın eşiğinde.

Son dört bölüm:

Disney ve Lucasfilm, The Clone Wars’un son dört bölümü için yeni bir fragman yayınladı. İzleyenler tarafından oldukça sevilen animasyon dizisinin şu an final sezonu yayınlanıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde temeller atılmıştı. Fragmana bakarak bu hafta kıyamet kopacak diyebiliriz.

Ahsoka Tano, Mandalorian’ların gezegeni olan ve Outer Rim’de bulunan Mandalore gezegenine ulaştı. Kahramanımız, gezegeni Darth Maul’un entrikalarından kurtarmaya hazır ve bu savaşta yalnız da değil. Star Wars: The Clone Wars’un finaliyle birlikte hayranlar, Revenge of the Sith’teki kaçınılmaz olaylara biraz daha yaklaşmış olacak. Dizinin son dört bölümünün ilkiyse 17 Nisan’da yayınlanacak.

Star Wars: The Clone Wars

2008 yılında başlayan Star Wars: The Clone Wars, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran bir yapım. George Lucas’ın yaratıcılığını üstelediği yapımın seslendirme kadrosunda Tom Kane, Dee Bradley Baker, Matt Lanter, James Arnold Taylor, Ashley Eckstein, Corey Burton, Catherine Taber gibi isimler yer alıyor.

