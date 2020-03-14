2019 yapımı ABD uzay operası filmi Star Wars: The Rise of Skywalker’ın, 17 Mart’ta dijital ortamda izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyordu. Disney’in ünlü serisinin son filmi, birkaç gün öncesinden yayınlanarak bir sürpriz yaptı. Ancak, film şu anda ABD’de yaşayanlar satın alabiliyor.

Beklenenden önce yayınlanan filmi Amazon üzerinden alarak izlemek isteyenler 19.99 dolar ödemek zorunda… The Rise of Skywalker'ın, diğer ülkelerde erkenden satışa çıkıp çıkmayacağına dair henüz bir bilgi yok. Ancak, filmin 9. bölümünün İngiltere’ye 13 Nisan’dan çok daha sonra gelmesi planlanıyor.

The Rise of Skywalker filmini eleştiri yazılarından sonra izlemeye karar verdiyseniz, bu Disney üçlemesini tamamlamak için oldukça iyi bir fırsat olarak önümüzde duruyor. Ayrıca Disney Plus’a da bu yılın sonlarına doğru gelmesi bekleniyor.

Beklenenden erken tarihte çıktı:

Öte yandan, Star Wars’tan uyarlanan The Clone Wars dizisinin yedinci ve son sezonunu Disney Plus’ta izleyebilirsiniz. Eğer geçen yılki aksiyon-macera oyunu Jedi Fallen Order oyununu kaçırdıysanız, The Clone Wars, Star Wars hikaye anlatımının film kalitesindeki bir dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Aksi takdirde, Steam ve GOG gibi mağazalarda eski Star Wars oyunlarıyla karşılaşacaksınız.

17 Mart'ta dijital ortamda yayınlanan Star Wars serisinin son filmi Star Wars: The Rise of Skywalker, izleyicilerin karşısına çıktığı peş peşe üç haftasonunda da gişeyi birinci kapatmıştı. Film ABD'deki hasılatta önde gitse de, serinin önceki filmlerini yakalayamadı. Yönetmen koltuğunda J. J. Abrams’ın oturduğu film, Star Wars devam üçlemesinin üçüncü ve genelde serinin son filmi ve seride 1 milyar gişe barajını geçen 5. film oldu.

Güncelleme: Eğer son üçlemeyi izlemediyseniz bu noktadan sonra seri hakkında spoiler yer aldığını belirtmeliyiz.

The Rise of Skywalker hakkında:

Kylo Ren, Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey, kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır.

Kylo Ren ve Rey'in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen'de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş'i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir.