16 bilim insanı ve araştırmacının sunumlarıyla yer alacağı StarFin Online Bilim Kongresi, 26-27 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 4 ay önce bilimsever, sorgulacı, yenilikçi ve üretken gençler tarafından kurulan Atocosmic, bilimi ve teknolojiyi başta gençler olmak üzere herkese sevdirmeyi ve ulaştırmayı amaçlayan bir kuruluş ve proje ekibi olarak StarFin Online Bilim Kongresi’ni düzenlemeye hazırlanıyor.

Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleştirilecek kongrede 16 bilim insanı ve araştırmacı, 40’ar dakikalık sunumları ve 20 dakikalık soru-cevap etkinlikleri ile katılımcılarla bir araya gelecek. Herhangi bir yaş sınırı bulunmayan etkinlik sonunda katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek.

26-27 Aralık’ta gerçekleşecek ve Webtekno olarak bizim de medya sponsorluğunu üstlendiğimiz StarFin Online Bilim Kongresi etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için findvest.co web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca etkinlik hakkında son gelişmelerden haberdar olmak için Instagram hesabını takip edebilirsiniz.