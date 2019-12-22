Uzun ve oldukça meraklı bir bekleyişin sonunda hafta sonu hayranlarıyla buluşan serinin son filmi The Rise of Skywalker’ın beklentiyi karşılayıp karşılamadığı sinema çevrelerinde çoktan tartışılmaya başlandı bile.

JJ Abrams’ın yönetmen koltuğunda oturduğu serinin dokuzuncu filmi, geçtiğimiz hafta vizyona girdi ve birçok farklı tartışmayı da beraberinde getirdi. Film, değerlendirmelerde beraber gösterime girdiği Cats kadar yerilmedi ancak Disney’in istediği büyük başarıyı yakalayamadığı gerçeği herkesin akılını kurcalayan konu olarak şu an için öne çıkmış durumda. Filmin fanları sonsuz beklentilerine rağmen üçlemeyi ve hatta her şeyi başlatan orijinal Star Wars filmlerinden farklı olarak,aldıkları tadı bozan bir şey olduğunu dile getirmekten çekinmiyor.

Genel yorumlar filmin ortalama olduğu yönünde ancak filmden bekledikleri etkiyi alamayan eleştirmenler dahi The Rise of Skywalker finalinin 42 senelik efsane seri ile örtüştüğü gerçeğinin hakkını veriyor. Bunlarla birlikte Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy hakkında da bazı olumsuz dedikoduların dolaştığı da söylenenler arasında.

Hatırlamayanlar için ekleyelim, Disney birkaç sene önce efsanevi Star Wars serilerinin yapımcısı ve tüm haklarını elinde bulunduran Lucasfilm’i satın almıştı. George Lucas tarafından kurulan ünlü film stüdyosu özellikle bu serilerle adını duyurmuştu. Kennedy ise hala serileri denetleme görevini sürdürüyordu.

Başkanın yeni Star Wars projelerine dahil olması risk altında olabilir

Disney’in Star Wars içeriği yapmaya devam etme planı herkes tarafından bilinse de henüz resmi bir açıklama gelmiş değil ancak bir mola vermek istedikleri doğrulandı. Esas merak edilen şey ise, bu mola sırasında Katleen Kennedy tarafında nelerin değişeceği.

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Disney’e yakın kaynaklar, Disney’in Katleen Kennedy’nin Lucasfilm’den gitmesini istediğini ve başkanın şirketle daha üzün süre yol alamama ihtimalinin %95 olduğunu söylüyor. Aynı kaynaklara göre Disney, başka bir kadın başkan almayı düşündüğünü belirterek durumun kadın çevrelerince tepki görmesine izin vermemek adına bir adım atabilir. Tüm bu söylentilerin ne derece doğru olduğunu ise zaman belirleyecek.