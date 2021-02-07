Steam Eşzamanlı Oyuncu Sayısında Bir Kez Daha Rekor Kırdı

2020 yılında üst üste kırdığı eşzamanlı oyuncu sayısı rekorlarıyla bolca gündem olan Steam, adeta durdurulamıyor. Platform kendi rekorunu bir kez daha kırarak yeniden gündem olmayı başardı.

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde pandeminin etkisiyle birlikte bilgisayarlarının ya da konsollarının başında oyun oynayanların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Öyle ki Steam geçtiğimiz Mart ayından beri defalarca eşzamanlı oyuncu sayısında rekor üstüne rekor kırdı.

Son olarak geçtiğimiz ay 24 milyon 776 bin 635 eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşan ve böylelikle kendi rekorunu bir kez daha kıran Steam, dur durak bilmeden rekor kırmaya devam edecek gibi görünüyor.

Platform, 26 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaştı:

Steam'in eşzamanlı oyuncu sayısının ve anlık olarak oyunda olan kullanıcılarının sayısının düzenli olarak güncellendiği bir çizelge mevcut. Burada yer alan bilgilere göre şu an Steam'de 26 milyon 36 bin 995 eşzamanlı oyuncu mevcut. Ancak tabii ki bu rakam platformda olup oyun oynayan oyuncuları temsil etmiyor. Bu milyonların arasında yer almak için Steam hesabının o an çevrimiçi olması yeterli.

Ayrıca eşzamanlı oyunda olan kişi sayısına da ulaşmak mümkün ve şu an için 7 milyon 113 bin 843 kişi Steam üzerinden herhangi bir oyun oynuyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere dayanarak bu oyunculardan büyük çoğunluğunun CS: GO, GTA 5 ve Dota 2 gibi oyunlar oynadıklarını söylemek mümkün.

Steam'de anlık oyuncu sayısı rekorunu geçtiğimiz haftalarda Cyberpunk 2077 kırmıştı ve anlık 1 milyon 3 bin 264 oyuncuya ulaşılmıştı. CS: GO'nun da yine 1 milyon seviyesinde anlık oyuncu sayıları ile Steam üzerinden benzer rekorları bulunuyor.