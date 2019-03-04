Steam'de 11 TL Olan Bu Oyunu Ücretsiz İndirebilirsiniz

Steam’deki fiyatı 11 TL olan Dreaming Sarah, bağımsız oyun geliştiricilerinin oyunlarını sunduğu Indie Gala’da ücretsiz olarak erişime açıldı. Steam’de %91 oranında olumu değerlendirmeye sahip oyunu indirmek için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.

Klasik oyunları seviyor, bağımsız oyuncuların akıllarından çıkan hikayelere ilgi duyuyorsanız bugünkü ücretsiz oyun haberimiz tam size göre. Steam üzerindeki değerlendirmeleri son derece olumlu olan Dreamin Sarah’a ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bu oyuna ücretsiz olarak ulaşmanızı sağlayacak platform ise bu kez İndie Gala adındaki bağımsız oyun ve oyunculuk platformu. Sektörün en sevilen yapımlarını bir araya getirip derleyen platform, Steam’de ücretli olarak sunulan önemli bağımsız yapımları bazen ücretsiz olarak sunuyor.

Sarah Asteristic Game Studio tarafından geliştirilen Dreaming Sarah, komada olan bir genç kızın hayal dünyasında geçiyor. Göreviniz, Sarah’ı hayata bağlayan bilincinde dolaşarak, onu tekrar uyandırmak. Bu güzel hikayesi için hazır ücretsiz yakalamışken oyuna şans vermek isteyebilirsiniz.

Dreamng Sarah’ı indirmek için buradaki bağlantıya tıklayıp, açılan sayfadaki "Download" butonuna tıklamak. Yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Tarayıcı üzerinden inen .zip dosyasının içerisinde, oyunun kurulum dosyalarını göreceksiniz. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra oyunu oynayabilirsiniz.

İyi eğlenceler, ücretsiz oyunlardan haberdar olmak için takipte kalın.