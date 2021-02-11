Steam'deki Bir Geliştiricinin İlginç Pazarlama Stratejisi

Geliştirdiği mini oyunla oyuncuların ilgisini çekmeye çalışan bir geliştirici, kendince etkileyici bir pazarlama stratejisi geliştirdi. Oyunun geliştirici ve yayıncı isimlerine "Very Positive" yazan geliştirici, listeleme sayfasına gelen oyuncuların kafasını karıştırmayı başarıyor.

Bağımsız bir geliştirici, 10 Ocak 2020'de Steam üzerinden yeni bir oyun yayınladı. "Emoji Evolution" isimli bu oyun, oldukça basit bir şekilde dizayn edilmiş bir yapım. İki boyutlu bir oyun olarak karşımıza çıkan bu oyundaki amaç ise sunulan simgeleri kullanarak yeni bir şeyler üretip, oyunun sonuna ulaşmak. Ancak oyunla ilgili size bahsedeceğimiz şey, oyunun kendisinden ziyade geliştiricisiyle ilgili.

Steam kullanıcılarının bildiği üzere, piyasaya sürülen oyunların listeleme sayfalarında oyunla ilgili kullanıcı görüşlerinin olduğu bir bölüm bulunuyor. Oyuncular, satın alıp denedikleri oyunlarla ilgili fikirlerini verirken oy da kullanıyorlar ve oyuncuların genel düşüncesi de bu bölümde yer alıyor. Ancak Emoji Evolution isimli oyununun geliştiricisi, uyanıkça bir tavır sergileyerek kendi ismini "Very Positive", yani "Çok Olumlu" olarak yazmış durumda. Bu da dikkatsiz oyuncuların oyunla ilgili genel görüşün iyi olduğunu düşündürüyor.

İşte Emoji Evolution isimli oyunun Steam'deki listeleme sayfası

Uyanık geliştirici, 10,5 TL karşılığında satın alınabilen oyunun hem yayıncı hem de geliştirici kısmını düzenlerken, güzel bir pazarlama stratejisi uygulamış gibi görünüyor. Neticede sayfaya girip dikkatlice bakmazsanız, ilgili bölümde birden çok kez "Very Positive" ibaresini görmüş oluyorsunuz. Oyuncuların Emoji Evolution'la ilgili son görüşü ise "Karışık" olarak karşımıza çıkıyor. Yani oyun, pek de beğenilmemiş.

Steam, geliştirici ve yayıncıların isimlerine karışma hakkına sahip değil. Ancak bu oyun için durumun pek de böyle olmayabileceğini söyleyebiliriz. Zira hem bizim hem de diğer ülkelerdeki teknoloji sitelerinin içerikleri arasına giren mesele, Steam'i de harekete geçirecek ve müdahale gelecek gibi görünüyor.