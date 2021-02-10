Valve, Sadece 53 Oyunun Yer Aldığı Steam China'yı Yayınladı

Valve, Steam China'yı Çinli oyuncuların beğenisine sundu. Steam'in uluslararası versiyonunun özel bir sürümü olarak karşımıza çıkan Steam China, şimdilik sadece 53 oyun içeriyor. Platformda dünyaca ünlü oyun sayısı ise 2. Bu oyunlar, DOTA 2 ile CS:GO.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Valve ile Çinli iş ortaklarının yeni bir Steam üzerindeki çalışmalarını tamamaladığından ve "Steam China" olarak isimlendirilen bu sürümü Çinli oyuncuların hizmetine sunacaklarından bahsetmiştik. Beklenen oldu ve Valve, Steam China'yı kullanıma sundu. Ancak görünen o ki Çinli oyunseverler, oldukça uzun bir süre boyunca Steam China'dan uzak kalmayı tercih edecekler.

O gün paylaştığımız haberde, Steam China'da DOTA 2 ve CS:GO'nun bulunacağını aktarmıştık. Öyle de oldu. Platformun yayına alınmasıyla birlikte CS:GO ile DOTA 2, Steam China'daki yerini aldı. Ancak Platform, küresel çapta sadece bu iki oyunu içeriyor. Toplamda da 53 adet oyunun bulunduğu platform, Çinli oyuncular için tam bir hayal kırıklığı oldu. Ayrıca Steam China, video oyun geliştiricilerin Çin hükümetinin talepleriyle uğraşmak istemediklerini de gözler önüne sermiş oldu.

Steam China'daki tüm oyunlar, Çin hükümetinin onayından geçmiş olacak

Valve ile anlaşmaya varan Çin hükümetinin, Valve'dan bazı talepleri oldu. Bu taleplere göre oyun geliştiriciler, Steam China'da oyun yayınlamadan önce hükümetin oluşturduğu birim ile görüşecek, proje üzerinde istenen değişiklikleri hükümetin istediği şekilde yerine getirecekti. Platformda sadece 53 oyun olup küresel çaptaki oyun sayısının 2 ile sınırlı kalması, geliştirici şirketlerin Çin hükümetine mesafeli olduğunun bir göstergesi. Zira Steam'in uluslararası versiyonunda 20 binden fazla yapım bulunuyor.

Bu arada, Steam China'daki tek eksiklik, oyunların sayısı değil. Steam'in uluslararası sürümünde yer alan forum ve topluluk merkezi gibi özellikler de Steam China'da yok. Yani oyuncular, oyunlarla ilgili şikayetlerini düşüncelerini topluluk merkezi üzerinden bildiremeyecekler. Şirket sadece, kullanıcı incelemeleri bölümünü Steam China'ya ekledi. Çin hükümetinin bu özellikleri neden istemediği ise şu an için bilinmiyor.