Steam'in bu haftaki indirimleri belli oldu. 300'ü aşkın oyunda kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Steam, her hafta düzenli olarak “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında indirimler düzenliyordu. Biz de bu indirimleri sizlerle buluşturuyorduk. Şimdi ise 17-24 Şubat tarihleri arasında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.

Steam’in bu haftaki indirimlerinde 300’den fazla yapımın fiyatında %90’lara kadar varan oranda indirime gidildi. Aralarında kaçırmak istemeyeceğiniz oyunlar da var. Aşağıdan fiyatı düşenlere göz atabilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Hitman: Absolution 10,49 dolar 1,04 dolar (%90) The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition 8,99 dolar 1,79 dolar (%80) No More Heroes 3 18,99 dolar 6,64 dolar (%65) Universe Sandbox 14,99 dolar 10,04 dolar (%33) Construction Simulator 17,99 dolar 8,99 dolar (%50) Pacify 2,99 dolar 2,24 dolar (%25) City Car Driving 12,49 dolar 6,24 dolar (%50) LEGO Builder's Journey 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) Sniper Ghost Warrior Contracts 2 19,99 dolar 1,99 dolar (%90) Sea of Thieves 2024 Edition 27,99 dolar 9,79 dolar (%65)

Kampanyada fiyatı düşen oyunlar için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.