Steam, her hafta düzenli olarak “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında indirimler düzenliyordu. Biz de bu indirimleri sizlerle buluşturuyorduk. Şimdi ise 17-24 Şubat tarihleri arasında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.
Steam’in bu haftaki indirimlerinde 300’den fazla yapımın fiyatında %90’lara kadar varan oranda indirime gidildi. Aralarında kaçırmak istemeyeceğiniz oyunlar da var. Aşağıdan fiyatı düşenlere göz atabilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Hitman: Absolution
|10,49 dolar
|1,04 dolar (%90)
|The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition
|8,99 dolar
|1,79 dolar (%80)
|No More Heroes 3
|18,99 dolar
|6,64 dolar (%65)
|Universe Sandbox
|14,99 dolar
|10,04 dolar (%33)
|Construction Simulator
|17,99 dolar
|8,99 dolar (%50)
|Pacify
|2,99 dolar
|2,24 dolar (%25)
|City Car Driving
|12,49 dolar
|6,24 dolar (%50)
|LEGO Builder's Journey
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|19,99 dolar
|1,99 dolar (%90)
|Sea of Thieves 2024 Edition
|27,99 dolar
|9,79 dolar (%65)
Kampanyada fiyatı düşen oyunlar için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.