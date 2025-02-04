Yeni bir haftanın gelmesiyle Steam’de de “Hafta Boyu Fırsatları” indirimleri güncellendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok önemli yapımda kısa süreliğine kaçırılmayacak büyük fırsatlar sunuluyor.
Bu haftaki indirimler, 10 Şubat tarihine kadar devam edecek. %90’a varan oranda fiyatlarda düşüş sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara ulaşabilirsiniz. Uygun fiyata oyun arıyorsanız bu haftaki fırsatlara kesinlikle göz atmanızı öneririz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Hogwarts Legacy
|59,99 dolar
|17,99 dolar (%70)
|Surviving the Aftermath
|17,99 dolar
|4,49 dolar (%75)
|LEGO Harry Potter Collection
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
|World War Z
|21,69 dolar
|7,15 dolar (%67)
|To the Moon
|5,79 dolar
|1,15 dolar (%80)
|Impostor Factory
|5,79 dolar
|2,60 dolar (%55)
|Finding Paradise
|5,79 dolar
|1,33 dolar (%77)
|Somerville
|10,49 dolar
|3,14 dolar (%70)
|A Quiet Place: The Road Ahead
|21,09 dolar
|14,31 dolar (%34)
|Shadow Man Remastered
|19,99 dolar
|6,99 dolar (%65)
Hafta boyunca indirimli olacak tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.