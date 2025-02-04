Steam'in "Hafta Boyu Fırsatları" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar belli oldu. Yine %90'a varan indirimler sunuluyor.

Yeni bir haftanın gelmesiyle Steam’de de “Hafta Boyu Fırsatları” indirimleri güncellendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok önemli yapımda kısa süreliğine kaçırılmayacak büyük fırsatlar sunuluyor.

Bu haftaki indirimler, 10 Şubat tarihine kadar devam edecek. %90’a varan oranda fiyatlarda düşüş sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara ulaşabilirsiniz. Uygun fiyata oyun arıyorsanız bu haftaki fırsatlara kesinlikle göz atmanızı öneririz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Hogwarts Legacy 59,99 dolar 17,99 dolar (%70) Surviving the Aftermath 17,99 dolar 4,49 dolar (%75) LEGO Harry Potter Collection 39,99 dolar 19,99 dolar (%50) World War Z 21,69 dolar 7,15 dolar (%67) To the Moon 5,79 dolar 1,15 dolar (%80) Impostor Factory 5,79 dolar 2,60 dolar (%55) Finding Paradise 5,79 dolar 1,33 dolar (%77) Somerville 10,49 dolar 3,14 dolar (%70) A Quiet Place: The Road Ahead 21,09 dolar 14,31 dolar (%34) Shadow Man Remastered 19,99 dolar 6,99 dolar (%65)

Hafta boyunca indirimli olacak tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.