PlayStation'ın birkaç gün önce başlattığı "Eleştirmenlerin Seçimi" kampanyasında indirime giren oyunlara bakıyoruz.

PlayStation Store’da her ay düzenli olarak farklı indirimlerle karşımıza çıkan Sony, şimdi ise “Eleştirmenlerin Seçimi” ismi verilen bir kampanya başlattı. Birkaç gün önce başlayan kampanyada, eleştirmenler tarafından beğenilen oyunların fiyatlarında indirime gidildi.

PS Store’daki Eleştirmenlerin Seçimi kampanyasında %85’lere varan indirimler bulunuyor. İndirimin 13 Şubat 2025 tarihine kadar devam edeceğini belirtelim. PlayStation oyunları son zamanlarda ciddi anlamda yükselmişti. Bu yüzden eğer siz de konsol sahibiyseniz bu tarz indirimlere göz atmanızda fayda var.

PlayStation Eleştirmenlerin Seçimi kampanyasında fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 25 (PS5, PS4) 2.899,99 TL 1.159,99 TL (%60) Astro Bot (PS5) 2.499 TL 2.124,15 TL (%15) GTA V (PS5) 439 TL 219,50 TL (%50) Cyberpunk 2077 (PS5, PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50) Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.299 TL 758,67 TL (%67) Helldivers 2 (PS5) 2.499 TL 1.999,20 TL (%20) Star Wars Jedi: Survivor (PS5) 2.900 TL 725 TL (%75) It Takes Two (PS5, PS4) 1.499,99 TL 374.99 TL (%75) Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 944,70 TL (%70) Diablo IV (PS5, PS4) 1.799,99 TL 989,99 TL (%45) No Man's Sky (PS5, PS4) 1.249 TL 499,60 TL (%60) NFS Unbound (PS5) 1.400 TL 210 TL (%85) Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL 93,50 TL (%75) The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4) 999 TL 199,80 TL (%80) Battlefield 2042 (PS5, PS4) 800 TL 120 TL (%85)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.