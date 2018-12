Steam Kış İndirimleri'nde 10 TL'nin Altında Satılan 10 Oyun

Steam Kış İndirimleri'nde uygun fiyatlı oyunlar arayanlara, aldığı indirimlerle 10 TL'nin altına satın alabileceğiniz 10 oyunu listeledik.

Steam Kış İndirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene de binlerce oyun indirime girdi ve oyuncular için bir havuz haline geldi. Bizler de sizlere binlerce oyun içerisinde 10 TL’nin altında düşen 10 kaliteli oyunu listeledik. Bu oyunları satın alarak kendinizi güzel bir yarıyıl tatiline hazırlayabilirsiniz.

Normal Fiyatı: 39 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 9,75 TL

Dünyanın en ünlü komyon simülatörü desek sanırım yanlış olmayız. Oyunun çıkışının ardındna çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen hala severek oynanması da başarısını kanıtlıyor. ETS 2 için, simülatör oyunlarının GTA 5’i diyebiliriz.

Normal Fiyatı: 29 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 7,49 TL

Türk geliştiricilerin elinden çıkmış en başarılı oyunlardan biri olan Mount & Blade: Warband, uygun fiyatlı olarak Steam’de yer alıyor. Eğer sizler de bu oyunu hala oynamadıysanız, kesinlikle satın alıp oynamanızı öneriyoruz. Oyun, dünya genelinde hala severek takip ediliyor.

Normal Fiyatı: 45 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 6,75 TL

Kaliteli grafikler, hızlı bir oynayış sizin için yeterliyse; Just Cause 3 sizin için güzel bir tercih olacaktır. Yeni oyununun çıktığı bu günlerde Just Cause 3’e hala bir şans verebilirsiniz.

Normal Fiyatı: 31 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

Ünlü Rus romandan uyarlanan oyun, başarılı hikayesi ve eğlenceli oynanışı ile bu fiyata kaçırmamanız gereken yapımlardan.

Normal Fiyatı: 31 TL - %70 İndirim - İndirimli Fiyatı: 9,30 TL

Bir savaşın ortasında kaldığımız oyunları defalarca kez oynamışızdır, ancak bunların hiçbirinde bu savaştaki bir sivili kontrol etmedik. Savaşın olumsuz etkilerini yansıtan This War of Mine, kütüphanenize eklemeniz gereken oyunlar arasında yer alıyor.

Normal Fiyatı: 24 TL - %60 İndirim - İndirimli Fiyatı: 9,60 TL

İnsanlığın sonunu getirmek ister miydiniz? Bu oyunla hedefinize ulaşabilirsiniz. Öyle bir virüs oluşturmalısınız ki tüm insanlığın eli kolu bağlanmalı. Kötülük yapmak isteyenler için önerdiğimiz bu oyunu, kış indirimlerinde kaçırmamanızı öneriyoruz.

Normal Fiyatı: 18 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 4,50 TL

Hikaye konusunda oyunu oynayanları hüngür hüngür ağlatma garantisi bulunan To the Moon, grafikten çok hikayeye önem verenlerin tercih edeceği türden bir oyun.

Normal Fiyatı: 32 TL - %70 İndirim - İndirimli Fiyatı: 9,60 TL

Stratejik tabanlı oyunları sevenler Tropico serisini bilirler. Eğer bir medeniyet kurmayı seviyorsanız, bu oyunu kesinlikle denemelisiniz.

Normal Fiyatı: 18 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 3,60 TL

Kaliteli 2D grafikler, muhteşem bir hikaye ve kusursuz renkleriyle LIMBO, pek çok insanın hayran olacağı türden bir oyun.

Normal Fiyatı: 49 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 9,80 TL

Fps oyunları arasında en sağlam hikayeye sahip olan Spec Ops: The Line, sonuyla sizi çok şaşırtacak. Çöllerde savaşmak istiyorsanız, sizleri şöyle alalım.