Steam, 50.000 Oyun Barajını Aşmayı Başardı

Oyun dünyasının dev platformu Steam, mağazada listelediği oyun sayısında 50.000 barajını aşmayı başardı. Steam tarafından gösterilen sayıda mağazadan kaldırılan oyunların yer almadığını belirtmek gerekiyor.

Günümüzün en büyük oyuncu platformu olan Steam, yalnızca oyun satın alabileceğiniz bir mağazaya değil, adeta kendisini oyuncuların sosyal medyası yapan bir yapıya sahip. Oyuncuların birbiriyle ve geliştiricilerle etkileşimde olmalarını sağlayan bu yapı da zaten Steam'in popülerliğini en iyi açıklayan nedenlerden birisi.

Steam, böylesine bir popülerliğe sahip olunca elbette platformda bulunmak isteyen oyunların sayısı da her geçen gün artıyor. Her geçen gün yeni oyunları bünyesine katmaya devam eden Steam, mağazasında önemli bir barajı aşmayı başardı. Dev platform, artık birbirinden farklı hikâyeye ve oynanışa sahip 50.000'den fazla oyunu listeliyor.

Steam, 50.000 oyun barajını aştı:

Bu bağlantıya tıklayarak görebileceğiniz üzere Steam'deki tüm oyunların sayısı, bu yazıyı yazdığımız an itibariyle 50.020. Elbette bu oyunların sayısının bizim bölgemizde yayınlanan oyunlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Örneğin ABD'nin Steam mağazasında oyun sayısı güncel olarak 50.046 şeklinde gözüküyor.

Sayısı gösterilen bu oyunlar aslında Steam'de bugüne kadar yayınlanan her oyunu kapsamıyor. Eğer bu oyunlar da işin içine katılsaydı oyun sayısı daha da üstlerde olurdu. Ancak bazı oyunlar zaman içinde çeşitli nedenlerden dolayı mağazadan kaldırıldı. Güncel gördüğümüz sayı içindeyse hem yayınlanmış hem de ön siparişe açılmış oyunlar yer alıyor.

Steam'de yer alan oyun sayısı 2014 yılından bu yana inanılmaz bir artış yaşamaya başladı. 2014 yılında 1.676 yeni oyunu listeleyen Steam, sonraki iki yıl boyunca bir önceki yılın neredeyse iki katı kadar oyun listeledi. 2018 yılından sonra biraz durulan bu tempo, artık her yıl 8 bin ila 10 bin yeni oyunun listelenmesi şeklinde devam ediyor. Altı saat önce güncellenen bu hesap makinesine göre Steam'deki her oyunu almak için toplamda 585 bin 36 dolar ödemeniz gerekiyor.