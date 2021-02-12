Dev oyun platformu Steam'de başlayan Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi, ikinci gününde peş peşe yaşanan çöküşlerle oyuncuları huzursuz etti. Oyuncular, öğle saatlerinde Steam'in mağazasına girmekte sorun yaşadı.

Milyonlarca kullanıcısıyla oyun dünyasının en büyük platformu olan Steam, dün oyuncuların beklediği indirimle yeniden yoğunluğun adresi oldu. Daha önce dev indirim günlerinde çöküşünü gördüğümüz platform, bu kez indirimin ilk saatlerini sorunsuz atlattı. Ne var ki aradan geçen yaklaşık 24 saatin ardından oyuncular Steam'de bir sorunla karşılaşmaya başladı.

Steam'e girmeye çalışan birçok oyuncunun bu isteği zaman zaman başarısızlıkla sonuçlandı. Oyuncular, Steam'in "Bir şeyler ters gitti" mesajıyla karşılaştı. Öğle saatlerinde birden fazla görülen bu sorun şu anda ortadan kalkmış gibi gözükse de sorunun yeniden yaşanma ihtimali bulunuyor. Ayrıca mağazada şu an bir yavaşlığın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Steam'de peş peşe çöküşler yaşandı:

Steam'de yaşanan sorun nedeniyle oyuncular, Steam'in mağazasına ya hiç giriş yapamıyor, ya bir uyarı mesajıyla karşılaşıyor ya da giriş yapmak için uzunca bir süre bekliyorlar. Yaşanan sorunun Mağaza dışında Arkadaşlar ve oyun güncellemeleri ve indirmeleri gibi yerlerde gözükmediği bildiriliyor.

Eğer şu an bu sorunla karşılaşıyorsanız ya da ilerleyen saatlerde karşılaşırsanız maalesef yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Steam'in mağazasına girebilmek için bu hatanın geçmesini beklemek zorundasınız. Sorunun kaynağı bilinmiyor olsa da platformun paylaştığı veriler aslında buna bir cevap sunuyor.

Steam ve Oyun İstatistikleri sayfasında yer alan grafiğe göre platform, sorunun yaşandığı dakikalara gelinceye kadar yaklaşık 24 milyon çevrimiçi kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu. Fakat baş gösteren sorunların ardından kullanıcı sayısında ani bir düşüş yaşadığı, öğle saatlerinin ardından platformdaki çevrimiçi oyuncu sayısının yeniden yükselişe geçtiği görülüyor.

Dün dünya genelindeki tüm oyuncular için Steam'de başlayan Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi, 15 Şubat 21:00'a kadar devam edecek. Birçok oyunun %50 ve üzeri oranda indirime girdiği bu günler, oyun kütüphanesini genişletmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir zaman.