Valorant Geliştiricisi, Oyundaki Bir Hatayı Anlattı

Cloud 9 Valorant takımının oyuncusu C9 Mel, Twitter üzerinden Raze'in roketine maruz kaldığı ancak hiçbir hasar almadığı bir video yayınladı. Oyunda sıkça karşılaşılan bu sorun için bir açıklama isteyen Mel'e yanıt, bir Valorant geliştiricisinden geldi. Oyundaki hatayı tamamen üstlenen geliştirici, bu tarz hataların görüş kontrolü sırasında yaşandığını ancak çözülemeyecek problemler olmadığını dile getirdi.

Bir oyuncunun, özellikle FPS gibi oyunlardan en büyük beklentisi, oyunun gerçeğe yakın ve fizik kurallarına aykırı olmayan bir dinamiğinin olmasıdır. Yeni sayılmasına rağmen e-spor camiasında yoğun ilgi gören Valorant da zaman zaman gerçeği yansıtmayan bir FPS oyunu olarak eleştiriliyordu.

Cloud Nine takımının oyuncularından C9 Mel, Valorant’ta Raze’in roketinden zarar görmediğini gösteren bir video paylaştı ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, birinin bu konuya açıklık getirmesini istedi. Bir Valorant geliştiricisi, C9 Mel'i yanıtlayarak hatayı kabul etti ve böyle bir hatanın nasıl gerçekleştiğini açıkladı.

Hata, görüş kontrollerinin düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor

Daha önce Valorant oynamamış olsanız bile videoda neyin ters gittiğini çok açık bir şekilde görebilirsiniz. Raze adlı karakterin ultisi bir roket ve bu roketin de gerçek hayatta olduğu gibi yüksek hasarlar vermesini beklerseniz, özellikle de yakın mesafeden. Ancak söz konusu videoda böyle olmuyor ve roket adamın neredeyse yüzünde patlamasına rağmen hiçbir hasar vermiyor. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, olayın bambaşka tekniksel bir yüzü olduğu ortaya çıkıyor.

Valorant geliştiricisinin yaptığı açıklama, şu şekildeydi:

“Evet, bu gerçekten de bir bug ve bunu düzeltebiliriz. Oyunlar, gerçek hayatta görülen fizik kuralları üzerinde tasarlanır ancak Valorant’taki bu patlama, gerçek fizik kurallarını yansıtmıyor. Oyundaki tüm patlamalar, tasarımcıların düzenleyebileceği dış ve iç yarıçap özelliğine sahiptir. İç yarıçapta kalan oyuncular, patlamadan yüksek hasarla etkilenirken dış yarıçaptaki oyuncular bu durumdan daha az etkilenir, hatta hiç zarar görmez.

Tweeti görüntüleyemeyenler buraya tıklayabilir.

Oyun, patlamanın gerçekleştiği sırada dış yarıçapı tarar ve bu bölgenin dışında kalan alanları kendiliğinden eler, aynı zamanda görünürlüğü kontrol ederek görüş açısı dışında kalan oyunculara zarar vermez. Buna görüş kontrolü adı verilir ve bunun gerçekleştiği sırada oyun, karşı düşmana doğrudan gidebilecek bir yol arar. Patlamanın başarıyla gerçekleştiği durumlarda bahsettiğimiz yarıçaplar son derece geniştir ve düşmanın yanında veya dibinde genellikle başka bir engel bulunmaz. (Yani ne kadar temiz alan, o kadar yüksek hasar.)

Patlama dar alanlarda gerçekleştiği zaman ise videodaki gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle bir patlamanın karşı düşmana zarar vermemesi, görüş kontrolünün başarısızlığından kaynaklanır. Videoda da gördüğünüz üzere görüş kontrolü, oyuncunun hemen yanında bulunan kutular yüzünden düzgün çalışmamış ve bu da oyuncunun hasar almamasına yol açmış.

Görüş kontrollerini fiziğe uygun bir şekilde daha kapsamlı ayarlamak, küçük alanlardaki engellerin daha kolay taranmasını sağlamak bu tarz problemleri gidermek için yeterli olacaktır."