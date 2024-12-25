Steam'de SCS Software oyunları indirime girdi. Kampanyada, Euro Truck Simulator ve paketlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Steam, geçtiğimiz hafta yüzlerce oyunda dev indirimler sunan Kış İndirimleri’ni resmen başlatmıştı. Bunun yanı sıra yayıncı bazında da kışa özel indirimler sunuluyordu. SCS Software’in oyunları da bunlar arasındaydı.

SCS Software’in Euro Truck Simulator gibi oyunları platformda büyük indirime girdi. Aynı zamanda paketlerde de kaçırılmayacak fırsatlar var. Kampanyanın ocak başına kadar devam edeceğini belirtelim.

Steam SCS Software Kış İndirimleri'nde fiyatı düşen oyun ve paketler

Oyun / Paket Normal fiyatı İndirimli fiyatı Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar (%75) American Truck Simulator 10,09 dolar 2,52 dolar (%75) ETS 2 - Road to the Black Sea 9,08 dolar 3,63 dolar (%60) ETS 2 - Balkans Bundle 19,36 dolar 12,82 dolar (%34) ETS 2 - West Balkans 9,08 dolar 6,35 dolar (%30) ETS 2 - Iberia 9,08 dolar 3,63 dolar (%60) ETS 2 Essentials 30,25 dolar 8,45 dolar (%72) ATS - Nebraska 6,05 dolar 5,44 dolar (%10) ATS - Texas 9,08 dolar 4,54 dolar (%50) ATS - Northwest Bundle 45,66 dolar 13,72 dolar (%70) ATS - Southwest Bundle 36,08 dolar 10,55 dolar (%71)

Harita paketleri dışında araçlar ve boyalarda da büyük indirimler var. Kampanyada fiyatı düşen tüm oyun ve paketlere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Steam Kış İndirimleri'nde fiyatı düşen diğer oyunlar için: