Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Kış İndirimleri nihayet geldi çattı.
Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve bugün başlayan Steam Kış İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden biri.
Sayısız AAA büyüklüğündeki oyunların yanı sıra birçok bağımsız oyunun da indirime girdiği Steam Kış İndirimleri'nde ilginizi çekebilecek birçok oyun mevcut. Biz de sizler için Steam Kış İndirimleri'nde kaçırmamanız gereken bazı oyunları listeledik.
Steam Kış İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 25
|69,99$
|27,99$ (-%60)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59,99$
|47,99$ (-%20)
|God of War Ragnarök
|49,99$
|39,99$ (-%20)
|Ready or Not
|28,99$
|14,49$ (-%50)
|Total War: WARHAMMER III
|49,99$
|19,99$ (-%60)
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|42,99$
|38,69$ (-%10)
|Cyberpunk 2077
|44,99$
|20,24$ (-%55)
|Sons of the Forest
|14,99$
|7,49$ (-%50)
|Grand Theft Auto V: Premium Edition
|39,98$
|14,98$ (-%63)
|Forza Horizon 5
|32,78$
|16,39$ (-%50)
|Diablo IV
|49,99$
|29,99$ (-%40)
|Baldur's Gate 3
|34,99$
|27,99$ (-%20)
|Stardew Valley
|5,99$
|3,59$ (-%40)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19,99$
|9,99$ (-%50)
Steam Kış İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 2 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek.