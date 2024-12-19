Steam'in en sevilen mevsimlik indirimlerinden Steam Kış İndirimleri an itibarıyla başladı.

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Kış İndirimleri nihayet geldi çattı.

Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve bugün başlayan Steam Kış İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden biri.

Sayısız AAA büyüklüğündeki oyunların yanı sıra birçok bağımsız oyunun da indirime girdiği Steam Kış İndirimleri'nde ilginizi çekebilecek birçok oyun mevcut. Biz de sizler için Steam Kış İndirimleri'nde kaçırmamanız gereken bazı oyunları listeledik.

Steam Kış İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 25 69,99$ 27,99$ (-%60) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59,99$ 47,99$ (-%20) God of War Ragnarök 49,99$ 39,99$ (-%20) Ready or Not 28,99$ 14,49$ (-%50) Total War: WARHAMMER III 49,99$ 19,99$ (-%60) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 42,99$ 38,69$ (-%10) Cyberpunk 2077 44,99$ 20,24$ (-%55) Sons of the Forest 14,99$ 7,49$ (-%50) Grand Theft Auto V: Premium Edition 39,98$ 14,98$ (-%63) Forza Horizon 5 32,78$ 16,39$ (-%50) Diablo IV 49,99$ 29,99$ (-%40) Baldur's Gate 3 34,99$ 27,99$ (-%20) Stardew Valley 5,99$ 3,59$ (-%40) Mount & Blade II: Bannerlord 19,99$ 9,99$ (-%50)

Steam Kış İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 2 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek.