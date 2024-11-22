Valve, Season Pass’ler için içerik şeffaflığını sağlamak adına yeni kurallar getirdi ve DLC teslimat gecikmeleri için üç ay erteleme imkânı sundu.

Steam, yeni sezon biletleri (season pass) kurallarıyla, oyuncuların alacağı içeriklerin net bir şekilde belirtilmesini sağlıyor. Valve, geliştiricilere önemli uyarılarda bulunarak, şeffaflık sağlanmadığı takdirde sezon biletlerinin platformda sunulmayacağını açıkladı.

Steam, Season Pass konusunda önemli bir yenilik getiriyor. Artık geliştiriciler, oyunculara sunacakları içerikleri açıkça belirtmek zorunda olacak.

Steam'den sezon biletlerine şeffaflık zorunluluğu

Steam, Season Pass konusunda önemli bir değişikliğe gidiyor. Yapılacak bu düzenlemeyle, geliştiricilerin oyunculara sunacakları içerikleri açıkça belirtmeleri gerekecek. Ayrıca Steam, DLC (indirilebilir içerik) teslimatlarında yaşanabilecek gecikmeleri üç aya kadar erteleme imkânı sunacak. Eğer bir içerik iptal edilirse oyunculara geri ödeme yapılacağı da duyuruldu.

Valve, sezon biletlerini DLC önceden satın alma işlemi olarak tanımlıyor. Bu nedenle, geliştiricilerin her DLC'nin içeriğini ve çıkış tarihini açıkça belirtmeleri zorunlu hale geliyor. Steam, bu tür içerikleri yalnızca güvenilir ve sağlam bir geçmişe sahip olan ortaklarla sunacak ve tüm geliştiricilerin yeni kurallara uymasını sağlayacak.