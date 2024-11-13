Farming Simulator 25, Dragon Age: The Veilguard’ı oyuncu sayısında geride bıraktı. Steam’de 126.000 oyuncuya ulaşarak büyük bir çıkış yaptı.

Farming Simulator 25, çıkışının ardından büyük bir oyuncu kitlesine ulaşarak Steam’de 126.000’den fazla eşzamanlı oyuncu sayısına erişti.

Diğer yandan EA’nin merakla beklenen oyunu Dragon Age: The Veilguard, pazarlama bütçesine rağmen 90.000 oyuncu sayısını geçmeyi başaramadı.

Farming Simulator 25 Steam’de büyük bir çıkış yaptı

Farming Simulator 25, Steam’deki büyük çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. 126.000’in üzerinde eşzamanlı oyuncuya ulaşarak, devasa pazarlama kampanyalarına sahip AAA oyunları geride bırakmayı başardı. Paylaşılan sayılar, Farming Simulator serisinin sunduğu oyun deneyiminin popülerliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Öte yandan Dragon Age: The Veilguard’ın çıkışı ise beklentilerin altında kaldı. 13 gün geçmesine rağmen oyun, hala 90.000 eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşabilmiş değil. Yine de, bu iki oyun arasındaki farklar dikkate alındığında, her iki oyunun kendine özgü hedef kitlesi ve oynanış tarzı olduğu açıkça görülüyor.