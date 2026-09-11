Steam ve Ubisoft, oyuncuların yıllardır şikayet ettiği harici başlatıcı zorunluluğunu kaldırmaya başladığını açıkladı.

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam ve dev oyun şirketi Ubisoft, oyunseverlerin kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek ve onları çok sevindirecek önemli bir adımı duyurdu.

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İki şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Steam üzerinde yer alan Ubisoft oyunlarını oynamak için artık bilgisayarlara harici bir Ubisoft Connect PC başlatıcısının veya bu uygulamanın arka planda çalıştırılması zorunluluğu kademeli olarak kaldırılıyor.

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Prince of Persia: The Lost Crown ile test edilmeye başladı

Yıllardır PC oyuncularının en çok tepki gösterdiği konuların başında Steam üzerinden satın alınan bir oyunu başlatırken ikinci bir istemci uygulamasının açılması geliyordu. durum yalnızca oyunların açılış süresini uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda eski Ubisoft yapımlarında ciddi kütüphane ve erişim sorunlarına da yol açıyordu. Oyuncuların sistem kaynaklarını gereksiz yere tüketen ve zaman zaman bağlantı hataları nedeniyle oyun keyfini bölen bu ikincil yazılım zorunluluğu, Steam'deki en büyük kullanıcı şikâyetlerinden biriydi.

Yayınlanan resmi açıklamaya göre yeni dönem "Prince of Persia: The Lost Crown" oyunu ile birlikte test edilmeye başlandı. Şirketler, "Ubisoft Connect Services Steam" adı verilen yeni bir entegrasyon aracını devreye soktu. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar harici bir başlatıcı yazılım yüklemek zorunda kalmayacak. Çapraz ilerleme, çapraz platform desteği, oyuncu güvenliği, özel görevler ve ödüller gibi kritik Ubisoft Connect hizmetleri oyun içi entegrasyon ile sorunsuz şekilde sunulmaya devam edecek.

Yapılan ortak açıklamada bu adımın, Steam üzerinde daha pürüzsüz ve hızlı bir oyun başlangıç deneyimi sağlamak adına atılan ilk aşama olduğu vurgulandı. Ekip, oyuncuların alışkın olduğu hizmetleri korurken Steam tecrübesini mümkün olduğunca kesintisiz hale getirmek amacıyla bu entegrasyon sistemini zaman içinde geliştirmeye ve güncel tutmaya devam edeceğini belirtti.