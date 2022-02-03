Valve, son zamanlarda Steam kullanıcı arayüzünü iyileştirmek için birtakım çalışmalara başladı. Gelen son yenilik ise şimdiye kadar neden olmadığını anlayamadığımız basit ama etkili bir özellik oldu.

Geçtiğimiz aylarda Valve, Steam'in arayüzü hakkında birkaç değişikliğe gitmişti fakat bu değişiklikler oyuncuları pek de mutlu etmedi. O zaman gelen güncellemedeki yenilikleri hatırlatacak olursak; indirme ilerlemesiyle birlikte yükleme de görünecek ve diske depolama seviyesine bakarak, indirilmiş oyuna girilememesinin sebebi de anlaşılabilecekti.

Valve'nin Steam'in arayüzünde tekrardan birçok değişikliğe gitme kararı almasının asıl amacı Steam Deck konsolu için yapıldığı söyleniyor. Şimdi ise Valve, Steam arayüzü hakkında yeni bir değişiklik ile oyuncuları mutlu edecek gibi görünüyor.

Steam'de artık oyunları indirmeye başlamadan boyutlarını görebileceksiniz

Valve, Steam kullanıcılarının bir oyunun boyutunu yüklemeye çalışmadan önce görmelerine izin vermeye başlıyor. Oyunların kitaplık sayfaları, depolama alanı ayrıntılarını ve tahmini indirme süresini görmek için önce yüklemeye tıklamanıza gerek kalmadan nihayet bir oyun için gereken toplam alanı da listelenecek. Bu hafta Steam beta güncellemesinin bir parçası olarak kullanıma sunulan küçük değişikliğin önümüzdeki haftalarda tüm Steam kullanıcıları için yayında olması kuvvetle muhtemel.

Valve, 2019'da Steam kütüphanesinin yeniden tasarlayarak oyunları bulmayı, arkadaşların ne oynadığını görmeyi ve oyun geliştiricilerinden gelen güncellemeleri veya haberleri takip etmeyi kolaylaştırmıştı. Hem Discord hem de Epic Games Store, genellikle kullanılabilirlik ve tasarım açısından kullanıcılar Steam'i gerekli güncellemeleri yapmak için Valve'i zorladı.