Oyuncu ekipmanı üreticisi SteelSeries, normal kullanımda aylarca pilini değiştirmeyeceğiniz yeni faresi Rival 3 Wireless'ı duyurdu. Fare, 400 saat kullanım ömrü sunan bataryasıyla herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Oyuncu ekipmanı satın almak isteyenlerin veya satın alanların gözde markalarından birisi olan SteelSeries, bugün oyuncular için yepyeni bir faresini duyurdu. SteelSeries Rival 3 Wireless ismiyle çıkış yapan ve kablosuz olarak kullanılabilen fare, sunduğu özellikleriyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

SteelSeries'in yeni Rival 3 Wireless faresinin sunduğu özellikler arasında TrueMove Air optik oyuncu sensörü de kendine yer buldu. Fakat farenin en dikkat çekici özelliği oyunculara sunduğu pil ömrü oldu. SteelSeries, yaptığı açıklamayla birlikte fareyi çok iyi bir tercih sebebi haline getirdi.

SteelSeries'in yeni canavar faresi: Rival 3 Wireless:

SteelSeries tarafından yapılan açıklamaya göre Rival 3 Wireless, kendisine takılan pillerle 400 saatin üzerinde kullanım süresi sunuyordu. Yani fareyi her gün ortalama 1 saat kullanmanız durumunda 1 seneyi aşkın süre boyunca farenizin pillerini yeni pillerle değiştirmek zorunda kalmayacaksınız.

Tabii günümüzde bir fareyi günde ortalama 1 saat kullanmak imkansız olabilir; ancak bu durum 400 saat kullanım süresinin bir oyuncu için fazlasıyla iyi bir süre olduğu gerçeğini değiştirmiyor. SteelSeries Rival 3 Wireless'ın sunduğu özellikler, yalnızca pil ömrü ve TrueMove Air sensörüyle sona ermiyor.

SteelSeries Rival 3 Wireless, Quantum 2.0 Wireless teknolojisinden yararlanıyor. Fare, bu sayede oyunculara 1 milisaniyenin altında tepki süresi tanıyor. Yani fare kablosuz bir fare olduğunu oyunculara hiç yansıtmıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle gelen fare, aynı zamanda 2,4 GHz kablosuz bağlantıda 1.000 Hz polling rate'e (fareyle bilgisayar arasındaki bilgi alışverişi) sahip.

Fare üzerinde bulunan TrueMove Air optik sensörü, hem 2,4 GHz hem de Bluetooth bağlantılarında 400 IPS, 18.000 CPI ve 40G değerlerini sunuyor. Ayrıca sensör, farenin kaldırıldığını anlamak için eğim takibi de yapıyor. Bu sayede fareyi hızlıca kaldırıp indirdiğinizde oyun deneyiminiz bozulmuyor.

60 milyon tıklama ömrüne sahip olduğu açıklanan SteelSeries Rival 3 Wireless tanıtıldığı gibi satışa açıldı. Pil ömrüyle öne çıkan farenin fiyatıysa 60 euro olarak açıklandı.