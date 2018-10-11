Stephen Hawking'in Bilgi Paradoksu Makalesi Yayımlandı

Mart ayında kaybettiğimiz bilim insanı Stephen Hawking'in, ölmeden önce üzerinde çalıştığı son makalesi yayımlandı.

Stephen Hawking, son makalesinde "Kara deliğe düşen cisimlerin fiziksel bilgisine ne olur?" sorusuna yanıt aradığı "bilgi paradoksu"nu ele almış.

Çalışmasını vefatından birkaç gün önce tamamlayan Hawking'in makalesini, Cambridge ve Harvard Üniversiteleri'nde beraber çalıştığı bilim insanları düzenleyerek internete yüklediler.

Makaleyi düzenleyip insanlığa kazandıran bilim insanlarından Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Malcolm Perry, Hawking'in 40 yıldan uzun bir süre boyunca "Kara delikte bilgi yitimi (Entropi) ve Yumuşak Saçlar" adlı makalesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bilgi Paradoksu Nedir?

Bilgi paradoksunun temelinde Einstein yer alır. Dünyaca ünlü fizikçinin 1915 yılında yayımladığı genel görelelik kuramına göre kütle çekimi, maddenin uzay-zaman bükülmesiyle açıklanır. Bu çekim sayesinde Dünya'nın Güneş etrafında dönebildiği tezini savunur. Bu teoride, kara delikler konusunda belirleyici olan üç unsur hakkında öngörülerde bulunan Einstein'e göre bunlar; kütle, elektriksel yük ve açısal momentumdur.

Hawking, Einstein'den 60 yıl sonra ortaya attığı tezinde kara deliklerin bir de ısısı olması gerektiği tezini ortaya atar. Bu teoriye göre, uzayda sürekli ısı kaybetmesi gereken kara deliklerin bir noktada buharlaşması gerekir.

İşte paradoks da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Kuantum konusunda bilgili bilim insanlarına göre, bilgi asla kaybolmaz. Kara delikler ise görünüşe göre her şeyi yutuyor. Bu durumda, kara delikte kaybolan maddelerin fiziksel bilgisine ne oluyor sorusu gündeme geliyor.

Makalenin son kısmında, bilgilerin nereye gitmiş olabileceğini tartışan Hawking'e göre kara deliğin çevresini saran olay ufkunda yer alan fotonlar, kaybolan maddelerin bilgisine sahip. Onların tezine göre kara deliğe bir cisim atıldığında, kara deliğin ısısı yükselir. Isı arttıkça da entropi artar. Bu entropi de, ışığın kütle çekiminden kaçamasa bile cisme çekilmediği nokta olan Olay Ufku'nda yer alan fotonlar tarafından kaydedilir.

Makalede bu foton kuşaklarından "Yumuşak Saçlar" adıyla bahsediliyor.