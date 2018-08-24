Steve Jobs’ın Kızından Babası Hakkında Sarsıcı İtiraflar

Apple ve film stüdyosu Pixar’ın kurucusu, teknoloji dünyasının en radikal patronlarından olan Steve Jobs vefat edeli 7 yıl oldu. Kızı Lisa Brennan-Jobs ise babasını anlatan Small Fry adlı bir anı kitabı yayınladı. Steve Jobs’ın hiç de düşündüğünüz gibi bir kişiliğe sahip olmadığını kızı Lisa sayesinde öğreniyoruz.

Dünyayı değiştirme hedefi olan bir insanın hırsını hayal etmek çok güç. Kendi kurduğu Apple’da işler yolunda gitmeyince kovulan, sonra kurduğu bir başka teknoloji şirketiyle başarıya koşup o firmayı Apple'a satıp, eski kolduğuna yeniden kavuşan bir iş insanıydı Steve Jobs. Onun kararlılığı, bugün 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan bir şirketin temellerini atmıştı. Nitekim hırsı, yakın çevresinde uzun yıllar deprem etkisi yarattı. Bugün, bir teknoloji ve iş dünyası dahisinin karakterine bir kez daha yakından bakıyoruz.

Lisa Brennan-Jobs ile babası Steve Jobs arasındaki ilişki çok çalkantılıydı. Babasının kendisini kabul etmediği yılları, annesiyle birlikte dışlandıkları dönemleri daha önce anlatan Lisa’nın açıklamalarını size aktarmıştık. Lisa, şimdi daha fazla detayla kaşımızda.



Lisa Brennan Jobs

Lisa, babasını her ne kadar affetse ve onu olduğu gibi bağrına bassa da Jobs’ın yaptıkları, çoğu insan için affedilmez olabilir. Small Fry adlı kitabında anılarını anlatan Lisa, babasının acımasızlığına değiniyor. Hatta Jobs’ın eşi olarak görmediği annesinin, bir gün Jobs’tan kendisi ve çocuğu için kalacak ev istediğini, babasının bu evi satın almadığını söylüyor. Bu anıyı daha acımasız kılan şey ise Steve Jobs’ın ailesine ev almayı reddettikten sonra, yeni eşi ve kendisi için ev satın alması.

Aslında Jobs ve kızı arasındaki ilişkinin çarpıklığı yıllardır dünya medyasının bildiği bir konu. Hatta 2015 yapımı olan Jobs’ın biyografi filminde de bu detaya bolca değinilmiş durumda. Lisa’nın kitabı üzerine verdiği röportajlar ise daha acımasız gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor. Lisa yine de babasının dönem dönem kendisine pişmanlık yüklü bir iyilikle yaklaştığını söylüyor, ne olursa olsun onu affettiğini dile getiriyor.



Steve Jobs ve ikinci eşi Laurene Powell Jobs, Lisa ile birlikte düğünlerindeler

Steve Jobs’ın Lisa’nın annesinden sonraki eşi olan Laurene Powell Jobs, aynı acımasızlığa maruz kalmadı. Jobs'ın yeni ailesi için satın aldığı evde Lisa’yı kabul eden Steve Jobs ve Powell, bir dönem birlikte yaşadılar. Skandallar bu evin içinde de devam etti. Lisa, bir kış gününde odasını ısıtmak istediği zaman babasının buna izin vermediğini söylüyor; hatta yeni eşi Powell ile birlikte, kendi gözü önünde uygunsuz davranışlar sergilediğini aktarıyor.

Steve Jobs, Lisa’nın annesi Chrisann Brennan ile yasal olarak evli olmadığı için mirasından da faydalandırmak istemiyordu. İlk eşi bir mirasa sahip olamadı, ancak kızı Lisa’ya bir miras kaldı. Chrisann Brennan aslında bir ressamdı, hayatını o şekilde sürdürmeye devam etti. Şu anda 63 yaşında olan Brennan, yaşamını Ohio’da sürdürüyor.



Steve Jobs'ın ilk eşi, kızı Lisa'nın annesi Chrisann Brennan

Bir başka anıda Powell Jobs ve kız kardeşi olan Mona Simpson’un, kendi varlığını kabul ettikleri anlatılıyor. Anlaşılan o ki Steve Jobs istemediği eşinin çocuğunun hiç suçu olmadığını biraz geç kavramış. Lisa’nın çocukluk döneminde ona babalık edemediği için çok pişman olduğunu ailesine sık sık söyleyen Steve Jobs, bu pişmanlığı telafi etmek için sonradan çok çaba vermiş.



Steve Jobs, 2010

Lisa Brennan-Jobs, hem anne hem de babasının soyadlarını taşıyan bir kadın olarak, yaşamını yazarlıkla geçiriyor. Bir mülteci ailenin çocuğu olarak, neredeyse yetim büyüyen Steve Jobs’ın, dünyayı değiştirmeye çalışırken kendi ailesine acımasızca yaklaşması son derece ilginç bir tablo.