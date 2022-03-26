Neredeyse 50 yıllık bir kariyerin beraberinde getirdiği birbirinden çeşitli karakterler, hikayeler, temalar… Efsane yönetmen Steven Spielberg’den bahsediyoruz elbette. Kariyeri boyunca çeşitli sinema akımlarını iyileştiren, yenilikler ortaya koyan, sektörde çığır açan efsane yönetmen Steven Spielberg’ün yönettiği en iyi filmlerden bazılarına göz atalım.

1946 yılında doğan Steven Spielberg, sinema ve sinemanın yarattığı büyüye her zaman düşkündü. Çok erken yaşlardan itibaren kısa filmler üretmeye, hayal kurmaya başladı. 1969 yılında yedi senelik bir sözleşmeyle yönetmen olma fırsatı yakalayınca seçkin bir Hollywood şirketinde yönetmen olan en genç kişi unvanını kazandı.

Azmi ve kararlılığı sayesinde kısa sürede hak ettiği ünü elde etti. George Lucas, Richard Dreyfuss, Kathleen Kennedy, Tom Hanks, Harrison Ford ve John Williams gibi efsane isimlerle çalışma fırsatı bulan Steven Spielberg’ün kariyeri boyunca imza attığı en iyi filmleri derledik.

Steven Spielberg'ün yönettiği en iyi 11 film:

A.I Artificial Intelligence

The Terminal

Close Encounters of the Third Kind

Minority Report

Empire of the Sun

E.T. The Extra Terrestrial

Catch Me If You Can

Jaws

Jurassic Park

Indiana Jones and the Last Crusade

Saving Private Ryan

Stanley Kubrick'ten Steven Spielberg'e: A.I Artificial Intelligence

Türkçe ismi: Yapay Zeka

Vizyon tarihi: 5 Ekim 2001

IMDb puanı: 7,2

Rotten Tomatoes puanı: %74

A.I Artificial Intelligence, uzak gelecekte geçen bir film. Esin kaynağı 1969 yılında yazılmış bir kısa öykü olan bu filmde, ailesinin sevgisini kazanmak için “gerçek” olma hayaliyle yanıp tutuşan bir robot çocuğu izliyoruz. Aslında 2001: Bir Uzay Destanı filminin yönetmeni Stanley Kubrick’in hayal ettiği bir projeydi bu film. Ancak Kubrick’in ölümünün ardından projeyi Steven Spielberg üstlendi ve senaryoyu yeniden yazdı.

Gerçek bir olaydan uyarlanma: The Terminal

Türkçe ismi: Terminal

Vizyon tarihi: 10 Eylül 2004

IMDb puanı: 7,4

Rotten Tomatoes puanı: %61

Steven Spielberg Terminal filmini gerçek bir olaydan yola çıkarak çekti. 1988'den 2006'ya kadar 18 yıl boyunca Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenerek çektiği bu filmde başrolde usta oyuncu Tom Hanks’i izliyoruz. Filmde Doğu Avrupalı bir adamı canlandıran Tom Hanks’in, ABD’ye girişi reddedilince bir ABD’de bir havaalanında mahsur kalışını izliyoruz. Talihsiz adam ABD’ye giremediği gibi ülkesine de dönememektedir, çünkü ülkesinde askeri darbe yaşanmıştır… Komedi-dram türündeki Terminal, seyirciyi yer yer güldüren yer yer hüzünlendiren ve Spielberg’ün mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden biri.

Türünün ilk örneklerinden: Close Encounters of the Third Kind

Türkçe ismi: Üçüncü Türden Yakınlaşmalar

Vizyon tarihi: 15 Kasım 1977

IMDb puanı: 7,6

Rotten Tomatoes puanı: %94

Denizler altında geçen efsane film Jaws’ın getirdiği başarının ardından Steven Spielberg gözünü uzaya dikmeye karar vermiş. Uzun yıllar yapılan UFO araştırmalarından ilham alan Üçüncü Türden Yakınlaşmalar, bir bilim-kurgu filmi. Filmde sıradan bir hayat süren Roy Neary karakterinin UFO gördükten sonra hayatının nasıl alt üst olduğunu izliyoruz. Dönemdaşı olan George Lucas, James Cameron ve Ridley Scott gibi Steven Spielberg de evrenle alakalı hayallerini beyaz perdeye aktarmayı amaçlıyordu. O zamanların sınırlı teknolojisini düşününce bu yönetmenlerin zihinlerinde canlandırdığı bilim-kurgu yapımlarını beyaz perdeye aktarmak kolay değildi. Zaten Steven Spielberg’ün filmlerini unutulmaz kılan da imkansızlıklar içinde yarattığı yapımlar.

Kim bilir belki bir gün gerçek olur: Minority Report

Türkçe ismi: Azınlık Raporu

Vizyon tarihi: 27 Eylül 2002

IMDb puanı: 7,6

Rotten Tomatoes puanı: %90

Eğer bilim-kurgu seviyorsanız mutlaka izlenecekler listenize almanız gereken filmlerden biri bu. Bu filmde de bilim-kurgu türünden şaşmayan Steven Spielberg, Azınlık Raporu’nda izleyiciyi derinden etkileyen fütüristik bir aksiyon yapımı ortaya koyuyor. 2054 yılında Washington D.C’de geçen filmde polis kuvvetleri, doğaüstü bir teknoloji kullanarak suçları daha işlenmeden tespit ediyor.

Azınlık Raporu’nu çektiğinde neredeyse 20 yıldır sinemayla uğraşan Steven Spielberg, 100 milyon dolar bütçeli bu filmin özel efektlerinde biraz daha teknolojik özgürlüğe sahipti. Bu yüzden filmin görsel efektleri ve ses montajı tam yerinde.

Bir kitap uyarlaması: Empire of the Sun

Türkçe ismi: Güneş İmparatorluğu

Vizyon tarihi: 2 Kasım 1990

IMDb puanı: 7,7

Rotten Tomatoes puanı: %75

Steven Spielberg’ün İngiliz roman yazarı J.G Ballard’ın İkinci Dünya Savaşı anılarını içeren aynı adlı kitaptan yola çıkarak çektiği bu efsane adaptasyon ilk çıktığında pek ilgi görmemişti. Film hakettiği üne yıllar içinde yavaş yavaş erişti. Filmde genç bir İngiliz erkek çocuğunun İkinci Dünya Savaşı’nda Çin’in Japonya tarafından işgal edildiği sırada verdiği hayatta kalma mücadelesini ve yaşadığı kültür şokunu izliyoruz.

Çocuk filmi diyenlere kanmayın: E.T. The Extra Terrestrial

Türkçe ismi: E.T.

Vizyon tarihi: 11 Haziran 1982

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes puanı: %98

Steven Spielberg, Jurassic Park’ı çekene kadar E.T; Spielberg’ün en çok hasılat yapan filmiydi. Unutulmaz sahneler, çocuk oyuncunun performansı, ortak bir yalnızlık üzerinden kurulan bağın ölümsüzlüğü… Vizyon tarihinin üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen bu filmi hâlâ sevilir kılan detaylardan sadece birkaçı bunlar. Filmde Dünya’da sıkışıp kalmış ürkek, kırılgan, uzun boyunlu bir yaratığın bir çocukla kurduğu dostluğu izliyoruz. Filmin ikonik sahnelerinden olan veda sahnesinde ağlamadığını söyleyen de ya yalan söylüyordur ya da taş kalplidir…

İsminin hakkını veren tempoda bir film: Catch Me If You Can

Türkçe ismi: Sıkıysa Yakala

Vizyon tarihi: 31 Ocak 2003

IMDb puanı: 8,1

Rotten Tomatoes puanı: %96

Dolandırıcı Frank Abagnale Jr.’ın gerçek hikayesine dayanan Sıkıysa Yakala filmini tanımlamak için “eğlenceli” ve “cezbedici” demek mümkün. Filmi izlenesi kılan en önemli şeylerden biri, oyunculuklar. Christopher Walken, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio ve bu filmin ardından ünlenen birkaç genç akstrisin oynadığı Sıkıysa Yakala’da henüz 21 yaşındaki Frank’in kendini doktor; avukat ve pilot olarak tanıtıp FBI’ı peşine düşürüşünü izliyoruz.

Çığır açan bir film: Jaws

Türkçe ismi: Denizin Dişleri

Vizyon tarihi: 26 Ocak 1981

IMDb puanı: 8,0

Rotten Tomatoes puanı: %98

Jaws, sinema endüstrisini derinden etkilemiş ve değiştirmiş bir film. 1975’te çıkan ama günümüzde bile eskimeyen, izleyiciyi hop oturup hop kaldıran bir yapım desek yalan olmaz. Peki Jaws sinema sektörünü nasıl değiştirdi? Jaws’ın ardından film stüdyoları gişe rekorları kırabilecek yaz filmlerine odaklanmaya başladı. Filmde yazlık bir beldede kaosa sebep olan bir katil köpekbalığı ortaya çıkınca kasabanın şerifi, deniz biyoloğu ve eski bir denizci köpek balığını avlamak için maceraya atılır.

Bir neslin efsanelerinden: Jurassic Park

Türkçe ismi: Jurassic Park

Vizyon tarihi: 9 Haziran 1993

IMDb puanı: 8,1

Rotten Tomatoes puanı: %92

Steven Spielberg’ün kariyerindeki zamansız klasiklerden biri de Jurassic Park. Bilim-kurgu ve aksiyon-macera türündeki bu filmde, dinozorlarla kafayı bozmuş bir milyarderin gerçek dinozorlarla dolu bir tema park inşa ettiğine şahit oluyoruz. Her şey yolunda gidiyormuş gibi görünürken elektriklerin kesilip dinozorların kaçmasıyla olaylar gelişiyor. Üçüncü Türden Yakınlaşmalar kadar merak uyandırıcı, Jaws kadar tedirgin edici olan Jurassic Park, 7’den 70’e herkesin izlerken keyif alabileceği türden bir film.

Türkiye'nin de kısacık da olsa göründüğü: Indiana Jones and the Last Crusade

Türkçe ismi: Indiana Jones Son Macera

Vizyon tarihi: 24 Mayıs 1989

IMDb puanı: 8,2

Rotten Tomatoes puanı: %88

George Lucas ve Steven Spielberg’ün efsane üçlemesinin son filmi olan Indiana Jones Son Macera, seriye efsane bir nokta koyuyor. Köklerini araştıran Dr. Jones, uzun zamandır kayıp olan babasının hayatta olduğunu ama Naziler tarafından esir alındığını öğrenir. Kimileri bu filmin orijinal filmin basit bir şekilde baştan çekilmiş versiyonu olduğunu düşünse de bu versiyonu da mutlaka izlenecekler listelerine dahil edilmesi gerekenlerden.

En güzel İkinci Dünya Savaşı filmlerinden biri: Saving Private Ryan

Türkçe ismi: Er Ryan’ı Kurtarmak

Vizyon tarihi: 11 Eylül 1998

IMDb puanı: 8,6

Rotten Tomatoes puanı: %93

Steven Spielberg benzer türlerdeki filmleri başka odak noktalarıyla beyaz perdeye aktarma konusunda usta bir yönetmen. Mesela Schindler’in Listesi ya da Güneş İmparatorluğu filmlerinde savaşın siviller üzerindeki etkisine odaklanırken Er Ryan’ı Kurtarmak filminde aksiyon ve askerlere odaklanıyor. Haberimizde bahsi geçen filmler arasında en sarsıcı açılış sahnelerinden birine sahip olan Er Ryan’ı Kurtarmak, savaş; kardeşlik ve insan ruhunun zayıflığı üzerine bir film. Gerçek olaylardan uyarlanan Er Ryan’ı Kurtarmak, tüm zamanların en iyi savaş filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Insider, The Manual, Rolling Stone