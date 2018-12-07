Stranger Things 3: The Game Duyuruldu (Video)

Telltale Games'in kepenkleri indirmesi sonrası oyun dünyasını yasa boğan Stranger Things için bir oyun daha duyuruldu.

Telltale Games'in oyun yapısına ve hikaye anlatım dünyasına en yakın olan Stranger Things'in macera oyununu belki hiçbir zaman göremeyeceğiz ama karşımızda bambaşka bir duyuru var: 2019'un ilk yarısında 3. sezonu ile buluşacağımız Stranger Things'in 3. sezona özel oyunu duyuruldu.





Eğer Stranger Things'in mobil platformlardaki oyununa göz atma şansınız olduysa, videoda ana formülün korunduğunu görebilirsiniz. Bir karakterle başlayan hikayede bölgeler arasında geçiş yapabilmek ve belli düşmanları alt edebilmek için farklı yeteneklere ihtiyaç duyuyorsunuz. Böylece dizinin evrenindeki karakterler de bir bir oyunun içine dahil oluyorlar. Her ne kadar herkese hitap etmeyecek retro tarzı bir grafik yapısı benimsenmiş olsa da dizinin ruhuna çok uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Henüz oyunla ilgili bir çıkış tarihi duyurulmasa da dizi ile eş zamanlı çıkacağını tamin etmek zor değil. PC, Xbox One ve Switch ve PS4 oyuncuları büyük maceraya şimdiden hazır olsunlar.