Streets of Rage 4'ün Çıkış Tarihi, Yeni Fragmanla duyuruldu

Streets of Rage 4, 90'lı yılların ikonik serisinden nostaljik karakterleri ve Battle Mode'u geri getirmeye hazırlanıyor. Geliştiriciler, oyununun çıkış tarihini yayınladıkları yeni fragmanla duyurdu.

90'lı yılların Atari oyunu Streets of Rage geri dönüyor. Geliştiriciler Dotemu, Lizardcube ve Guard Crush Games, Streets of Rage 4'ün 30 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için piyasaya süreceklerini açıkladı. Streets of Rage 4, serinin önceki oyunlarından karakterler ve içerikler de getirecek.

Dotemu ayrıca, Streets of Rage 2 ve 3'ten "Battle Mode"un geri döneceğini gösteren yeni bir fragmanı yayınladı. Battle Mode, sekiz arenaya sahip ve tekli ya da takım modlarında oynanabiliyor.

Streets of Rage 4, serinin ikonik karakterlerini ve sanat tarzını geri getiriyor

Streets of Rage 4'te serinin ikonik karakterleri de geri dönecek. Axel, Blaze, Skate, Max ve Adam gibi klasik karakterlere Flloyd Iraia ve Cherry Hunter gibi yeni karakterler eşlik edecek. Ayrıca yeni hareketler ve müzikler de savaşları daha heyecanlı hale getirecek. Kahramanlar, elle çizilmiş ortamlar ve kendi retro ses efektleriyle nostaljik bir deneyim sunacak.

Yayınlanan fragmanda 16-bit karakter modellerinin çok daha keskin, gölgeli ve modern grafiklere kavuştuğu görülüyor. Ayrıca Battle Mode'daki çeşitli sahnelerle 1v1 ve 2v2 takım savaşları yapıldığı görülüyor. Karakterler hem yenilenmiş, hem de pikselli versiyonlarıyla oynanabiliyor ve toplam 12 özel sahne bulunuyor.

Limited Run Games, ayrıca Streets of Rage 4'ün sınırlı sayıda üretilen özel fiziksel sürümlerini PlayStation 4 ve Switch için piyasaya süreceğini açıkladı. Yayıncı, fiziksel sürümleri kendi web sitesi üzerinden ön siparişe açtı.

Streets of Rage 4 fragmanı: